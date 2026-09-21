തെളിയോളം
ശരിക്കും ശരി ഏതു ശരിയാണ്?
മനസ്സിന് ചുറ്റും മതിലുകൾ കെട്ടാതെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാം; കഠിനരാകാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കാം; ദിശയില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിയാതെ തുറന്ന മനസ്സോടെ തുടരാം. ഒടുവിൽ, അർഥപൂർണമായ ജീവിതം എന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച ഒരു മാതൃക കണ്ടെത്തുന്നതല്ല; മറ്റുള്ളവരോട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ്.
“നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുക; നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട’ – പഴയൊരു തമാശയാണിത്. തമാശയാണെങ്കിലും അതിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്ര സത്യമുണ്ട്. സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ, എങ്ങനെയോ ഒരു ഉപദേശകവൃന്ദം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ബന്ധുക്കളാകാം, അയൽക്കാരാകാം, സുഹൃത്തുക്കളോ സഹപ്രവർത്തകരോ ആകാം. നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കാൻ പതിനേഴ് വഴികൾ ഉണ്ടാകും. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ “എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്?’ എന്ന് ചോദിക്കും; വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ “എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ?’ എന്നും.
ജോലി നോക്കിയാൽ ബിസിനസ്സാണ് നല്ലതെന്ന് പറയും; ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങിയാൽ അത് അപകടകരമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കും. സൂക്ഷിച്ച് പണം ചെലവഴിച്ചാൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയും; കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചാൽ സാമ്പത്തികബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നും ചോദിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശമ്പളമില്ലാത്ത മാനേജർമാരായി ചിലർ സ്വയം നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വഴിയാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് പല ഉപദേശങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ.
പക്ഷേ, മനുഷ്യർ ഒരേ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടവരല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അർഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ബന്ധങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, സർഗാത്മകത, സേവനം, അറിവ്, മൂല്യങ്ങൾ, സമൂഹം തുടങ്ങി പല സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അർഥം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ്. അതിനൊപ്പം, ആളുകൾ അർഥം അനുഭവിക്കുകയും നിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വലിയ വ്യക്തിഗത വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരാൾ കുടുംബം വളർത്തുന്നതിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർഥം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്കിൽ, മറ്റൊരാൾക്ക് തൊഴിലാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രം; മറ്റൊരാൾക്ക് സർഗാത്മകത, സൗഹൃദം, സാഹസികത, പഠനം, ആത്മീയത, അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ ജീവിതം. ഒരാളുടെ സ്വപ്നം മറ്റൊരാളുടെ പേടിസ്വപ്നമാകാം. ഒരാൾക്ക് തിരക്കേറിയ നഗരജീവിതം സന്തോഷമാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരാൾക്ക് ഡോർബെൽ പോലും അടിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ വീട് മതിയാകും.
ഒരാൾ വിജയത്തെ പണത്തിലൂടെ അളക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ അളക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ശരിയാണെന്നല്ല; മറിച്ച്, അർഥം, ഉദ്ദേശ്യം, നല്ല ജീവിതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചേരുന്ന ഒരു ഫോർമുലയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരുപക്ഷേ അർഥപൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട്, “എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്നു?’ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനു പകരം, “ഞാൻ യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് വിലമതിക്കുന്നത്?’ എന്ന് സ്വയം സത്യസന്ധമായി ചോദിക്കുകയാണ്.
ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് അഞ്ച് ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ ആറ് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം. കാപ്പിയോ ചായയോ, ജോലി ആണോ ബിസിനസ്സാണോ, നഗരമാണോ ഗ്രാമമാണോ – ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഉറച്ച അഭിപ്രായമുണ്ടാകും. പക്ഷേ, സ്വന്തം അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരോട് പിന്തുടരാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനപൂർവമായ ഒരു വാചകം ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും: “ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.’ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള മനസ്സ് ദുർബലമായ മനസ്സല്ല; അത് ജീവനുള്ള മനസ്സാണ്.
മെച്ചപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ അഭിപ്രായം മാറ്റുന്നത് തോൽവിയല്ല ; വളർച്ചയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവം കേൾക്കുക എന്നത് അവരുടെ ജീവിതം പകർത്തുക എന്നുമല്ല; നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു ജാലകത്തിലൂടെ നോക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. അതേസമയം, വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതും എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരുപോലെ ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നതും രണ്ടാണ്. നമുക്ക് ചിന്താപൂർവം വിയോജിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ മൂല്യങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും, ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് കഴിയണം.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശവും അനുഭവവും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, സ്വഭാവം, സ്വപ്നങ്ങൾ, ഭയങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ, ആന്തരിക ലോകം എന്നിവയിൽ മറ്റാർക്കും പൂർണമായി ജീവിക്കാനാകില്ല. അവരുടെ ഉപദേശം വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കാം; പക്ഷേ, അത് ഒടുവിൽ ഉപദേശമായി തന്നെ തുടരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ടല്ല. “എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാൽ തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കുക’ എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ബഹളമയമായ ലോകത്ത് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രായോഗിക നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം.
മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാം, ചിന്തിക്കാം, പ്രയോജനമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം, അല്ലാത്തത് ഉപേക്ഷിക്കാം – എന്നിട്ട് സ്വന്തം വഴിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്നാൽ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതിനർഥം മറ്റാരെയും പരിഗണിക്കാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും ചെയ്യുക എന്നല്ല. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാർഥതയാകാം; സഹാനുഭൂതിയില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം അഹങ്കാരമാകാം. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സത്യങ്ങളെ ഒരേസമയം ചേർത്തുപിടിക്കുകയാണ് വെല്ലുവിളി: “എന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്’ എന്നതും “മറ്റുള്ളവർക്കും അവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്’ എന്നതും.
മനസ്സിന് ചുറ്റും മതിലുകൾ കെട്ടാതെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാം; കഠിനരാകാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കാം; ദിശയില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിയാതെ തുറന്ന മനസ്സോടെ തുടരാം. ഒടുവിൽ, അർഥപൂർണമായ ജീവിതം എന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച ഒരു മാതൃക കണ്ടെത്തുന്നതല്ല; മറ്റുള്ളവരോട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ്.
Content Highlights:
This article discusses the importance of making independent life choices despite continuous unsolicited advice from society. It highlights that individuals find meaning differently through career, family, or personal values. True fulfillment comes from self-reflection and staying true to oneself.