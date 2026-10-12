Connect with us

Kerala

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ബസ് കണ്ടക്ടറും കൂട്ടാളിയും പിടിയില്‍

മാമലക്കണ്ടം കൂവപ്പറമ്പില്‍ വിഷ്ണു (36), കുട്ടമ്പുഴ മാമലക്കണ്ടം വിജയന്‍ (58)എന്നിവരെയാണ് പെരുമ്പാവൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Published

Oct 12, 2026 11:20 am |

Last Updated

Oct 12, 2026 11:20 am

പെരുമ്പാവൂര്‍ | പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച ബസ് കണ്ടക്ടറും കൂട്ടാളിയും പിടിയില്‍. മാമലക്കണ്ടം കൂവപ്പറമ്പില്‍ വിഷ്ണു (36), കുട്ടമ്പുഴ മാമലക്കണ്ടം വിജയന്‍ (58)എന്നിവരെയാണ് പെരുമ്പാവൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ബസ് കണ്ടക്ടറായ വിഷ്ണു പെണ്‍കുട്ടിയെ പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിന്ന് കാറില്‍ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. വിഷ്ണു മാമലക്കണ്ടത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയെ തടങ്കലിലാക്കിയെന്നും അവിടെ വച്ചു വിജയന്‍ ലൈംഗീകമായി ആകമിച്ചെന്നുമാണ് കേസ്.

പെരുമ്പാവൂര്‍ എസ് എച്ച് ഒ എ അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ് ഐ അര്‍ജുന്‍, സീനിയര്‍ സി പി ഒ എം ബി സുബൈര്‍, സീനിയര്‍ സി പി ഒ ഷഫീക്ക്, സി പി ഒ ഷാന്‍ എന്നിവരാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights:
A bus conductor and his accomplice were arrested by Perumbavoor police for allegedly kidnapping and sexually assaulting a minor girl. The accused took the victim to Mamalakandam, where she was confined and assaulted. Both suspects were produced before the court and remanded.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എന്ത് കൊണ്ട് ഡല്‍ഹിയെ ജയിലില്‍ അടച്ചു; സുപ്രധാന ചോദ്യവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന പോലീസ് മര്‍ദ്ദനം; അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയില്ല, പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി

Kerala

അടൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഇല്ലാത്ത ആള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു: പിണറായി

Kozhikode

'പ്രതീക്ഷ'യുടെ കഥ ശബ്ദനാടകമായി പുനര്‍ജനിച്ചു

Kerala

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ബസ് കണ്ടക്ടറും കൂട്ടാളിയും പിടിയില്‍

Kerala

വിജിലന്‍സ് കേസ്; പിണറായി വിജയന്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും

Kerala

സി എം ആര്‍ എല്‍- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട്; പിണറായി വിജയന്‍ ഒന്നാം പ്രതിയായി വിജിലന്‍സ് എഫ് ഐ ആര്‍