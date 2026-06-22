Kerala
പാലക്കാട് ഒരു ഡങ്കിപ്പനി മരണം കൂടി;ചികിത്സയിലായിരുന്ന അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരി മരിച്ചു
ജില്ലയില് ഈ മാസം ഡെങ്കിപ്പനി മൂലമുള്ള നാലാമത്തെ മരണമാണിത്
പാലക്കാട് | ജില്ലയില് നാലാമത്തെ ഡെങ്കിപ്പനി മരണം. ചിറ്റൂര് പെരുമാട്ടി പള്ളിച്ചാര്ത്തുകുളമ്പ് സ്വദേശി ഗീത (45) ആണ് മരിച്ചത്. അങ്കണവാടി ജീവനകാരിയായിരുന്ന ഗീത ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ചിറ്റൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയില് മെയില് രണ്ടു പേര് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം ഡെങ്കിപ്പനി മൂലമുള്ള നാലാമത്തെ മരണമാണിത്.
കോഴിക്കോട് മാവൂരില് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച മധ്യവയസ്കയ്ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. മാവൂര് പാറമ്മല് സ്വദേശി സുനിത(54) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ കിണറുകളില് ക്ലോറിനേഷന് നടത്തും. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ ആറുപേരാണ് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.
ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴു പേര്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ജൂണില് മാത്രം 140 പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 216 പേര്ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ജൂണ് മാസം എറ്റവും കൂടുതല് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് (42),വയനാട് (19), തൃശൂര് (12), ആലപ്പുഴ (3), മലപ്പുറം (20), തിരുവനന്തപുരം (17), കൊല്ലം (9). ഇടുക്കി (3), എറണാകുളം (2), കണ്ണൂര് (10), പാലക്കാട് (3) എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഈഡിസ് കൊതുകുകള് പരത്തുന്ന വൈറല് രോഗമായ ഡെങ്കിപ്പനി ‘ബ്രേക്ക്ബോണ് ഫീവര്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരേയും ബാധിക്കാമെന്നതിനാല് കടുത്ത ജാഗ്രത വേണം. ഉയര്ന്ന പനിയും പനിയുടേതായ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് ലക്ഷണം. കഠിനമായ തലവേദന, കണ്ണുകളുടെ പിന്നില് വേദന, സന്ധികളുടെയും പേശികളുടെയും വേദന, ക്ഷീണം, ചര്മത്തിലെ ചുവന്ന പാടുകള്, വയറ് വേദന, ഛര്ദ്ദി, പെട്ടെന്നുള്ള ഉയര്ന്ന പനി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്.
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A 45-year-old Anganwadi worker died of dengue in Palakkad, marking the district’s fourth death this month. Meanwhile, a Shigella death was confirmed in Mavoor, Kozhikode, prompting health officials to begin strict well chlorination drives. June alone recorded 140 Shigella cases across Kerala.