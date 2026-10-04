Eduline
എൻ ഐ ഡിയിൽ ഡിസൈൻ പഠിക്കാം
ഡിസൈൻ രംഗത്ത് തിളക്കമാർന്ന കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലോകോത്തര അവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ (എൻ ഐ ഡി).
ഡിസൈൻ രംഗത്ത് തിളക്കമാർന്ന കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലോകോത്തര അവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ (എൻ ഐ ഡി). കേന്ദ്ര വാണിജ്യ- വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ, വിദ്യാർഥികളിൽ സർഗാത്മക ചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷി, മികച്ച സൗന്ദര്യബോധം, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന ജോലിസാധ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എൻ ഐ ഡിയിലെ പഠനം വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
കോഴ്സുകളും ക്യാമ്പസുകളും
നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിലായി ഡിസൈൻ പഠനത്തിന് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
നാല് വർഷത്തെ ബി ഡെസ് പ്രോഗ്രാം എൻ ഐ ഡി അസമിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ, ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.
അഹമ്മദാബാദ്, ഗാന്ധിനഗർ, ബെംഗളൂരു ക്യാമ്പസുകളിലായി 5.5 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം ഡെസ് പ്രോഗ്രാമിൽ സിറാമിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സ് ഡിസൈൻ, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ, ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈൻ, ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, എക്സിബിഷൻ ഡിസൈൻ, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഡിസൈൻ ഫോർ റീട്ടെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ, അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ആക്സസറി ഡിസൈൻ, ഡിജിറ്റൽ ഗെയിം ഡിസൈൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിസൈൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസൈൻ എന്നീ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ പഠിക്കാം.
അഹമ്മദാബാദ്, ഗാന്ധിനഗർ, ബെംഗളൂരു ക്യാമ്പസുകളിലായി 2.5 വർഷത്തെ പി ജി എം ഡെസ് പ്രോഗ്രാം ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈൻ, ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ഫോട്ടോഗ്രഫി ഡിസൈൻ, എക്സിബിഷൻ ഡിസൈൻ, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, സിറാമിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ആക്സസറി ഡിസൈൻ, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ, ടോയ് ആൻഡ് ഗെയിം ഡിസൈൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ, ഡിസൈൻ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഡിസൈൻ എജ്യുക്കേഷൻ, സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസൈൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഡിസൈൻ ഫോർ റീട്ടെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ഗെയിം ഡിസൈൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസൈൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിസൈൻ, ന്യൂ മീഡിയ ഡിസൈൻ, യൂനിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ പഠിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
എൻ ഐ ഡിയുടെ പ്രധാന ക്യാമ്പസ് അഹമ്മദാബാദിലാണ് (ഗാന്ധിനഗർ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ട്). കൂടാതെ എൻ ഐ ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (അമരാവതി), ഹരിയാന (കുരുക്ഷേത്ര), മധ്യപ്രദേശ് (ഭോപ്പാൽ), അസം (ജോർഹട്ട്) എന്നിവിടങ്ങളിലും പുതിയ ക്യാമ്പസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണുള്ളത്.
ബി ഡെസ് & ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം ഡെസ്: അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു (10+2) പരീക്ഷ ജയിച്ചവർക്കോ ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കോ (സയൻസ്, ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഏത് സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്കും) അപേക്ഷിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ സി ടി ഇ അംഗീകൃത മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയവരായിരിക്കണം. ജനറൽ വിഭാഗക്കാർ 2006 ജൂലൈ ഒന്നിനോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. ഒ ബി സി- എൻ സി എൽ, എസ് സി, എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെയും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്.
എം ഡെസ്: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിൽ ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജനറൽ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ സാധാരണയായി 1995 ജൂലൈ ഒന്നിനോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (നിയമപ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവുകൾ സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്).
പ്രവേശന നടപടിക്രമം
എൻ ഐ ഡിയിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം ഡിസൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (ഡി എ ടി) പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടത്തുന്നത്.
പ്രാഥമിക പരീക്ഷ: ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷ പേപ്പർ-പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നടത്തും. വിദ്യാർഥികളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം, അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ, സർഗാത്മക അഭിരുചി എന്നിവ ഇതിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന പരീക്ഷ: പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ ഡി എ ടി മെയിൻ പരീക്ഷക്കായി ക്ഷണിക്കും. ഇതിൽ സ്റ്റുഡിയോ ടെസ്റ്റ്, വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ (എം ഡെസ് അപേക്ഷകർക്ക്) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രായോഗിക ഡിസൈൻ കഴിവുകളും ആശയപരമായ ചിന്തയും വിലയിരുത്താനാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, പരീക്ഷകളിലെ പ്രകടനം, ലഭ്യമായ സീറ്റുകൾ, സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കുകയും ക്യാമ്പസ് അലോട്ട്മെന്റ് നൽകുകയും ചെയ്യും.
അപേക്ഷാ ഫീസ്
എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും (എം ഡെസിന് ഓരോ ഡിസിപ്ലിനും വെവ്വേറെ) ജനറൽ, ഇ ഡബ്ല്യു എസ്, ഒ ബി സി- എൻ സി എൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 3,000 രൂപയും എസ് സി/എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1,500 രൂപയും ഭിന്നശേഷി, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. എന്നാൽ, വനിതാ അപേക്ഷകർക്ക് (ജനറൽ/ഒ ബി സി) ബി ഡെസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം ഡെസ് കോഴ്സുകൾക്ക് 1,500 രൂപയും എം ഡെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് 2,000 രൂപയുമാ ണ് ഫീസ് നൽകേണ്ടത്.
അവസാന തീയതി
admissions.nid.edu വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 30ന് രാത്രി 11.59 ആണ്.
ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താം. ഡി എ ടി പ്രാഥമികപരീക്ഷ ഡിസംബർ 20ന് നടക്കും.
Content Highlights:
The National Institute of Design has invited applications for BDes, Integrated MDes, and MDes programs. Admission will be based on the Design Aptitude Test (DAT) prelims and mains. Eligible candidates can apply online at admissions.nid.edu by November 30, with the prelims exam set for December 20.