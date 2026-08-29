Kerala
നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; എട്ട് മലയാളികളെ കാണാതായെന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ്
കാണാതായ എട്ട് പേരിൽ അഞ്ച് പേർ വിദേശ പൗരത്വമുള്ളവരാണ്.
തിരുവനന്തപുരം| നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ എട്ട് മലയാളികളെ കാണാതായതായി നോർക്ക റൂട്ട്സ്. കാണാതായവരുടെ പേരോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലെന്ന് നോർക്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
കാണാതായ എട്ട് പേരിൽ അഞ്ച് പേർ വിദേശ പൗരത്വമുള്ളവരാണ്. ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴി നേപ്പാളിലേക്ക് പോയ മലയാളികളുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ലെന്ന് നോർക്ക അറിയിച്ചു.
പ്രളയബാധിതരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. നേപ്പാളിൽനിന്ന് ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിയ മലയാളികൾ സ്വന്തം നിലയിലും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നാട്ടിലെത്തുമെന്നും നോർക്ക അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ ഹിമവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായത്. പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നു. 2,500-ലധികം പേരെ കാണാതായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 626 പേർ മരിച്ചതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുകയാണ്. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
Content Highlights: NORKA Roots reported that eight Keralites are missing following a devastating flash flood near the Nepal-Tibet border. The calamity was triggered by a massive glacier collapse, resulting in heavy landslides that destroyed several villages. Rescue operations are being coordinated from Kerala to safely bring back affected residents.