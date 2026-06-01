Kozhikode

നടക്കാവ് ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവം

പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് എം എല്‍ എ. അഡ്വ. കെ ജയന്ത് നിര്‍വഹിച്ചു. സിനി ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് അഡ്വ. അമ്പിളി മുഖ്യാതിഥിയായി.

Published

Jun 01, 2026 10:28 pm |

Last Updated

Jun 01, 2026 10:28 pm

നടക്കാവ് ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് എം എല്‍ എ. അഡ്വ. കെ ജയന്ത് നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് | നടക്കാവ് ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് എം എല്‍ എ. അഡ്വ. കെ ജയന്ത് നിര്‍വഹിച്ചു. സിനി ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് അഡ്വ. അമ്പിളി മുഖ്യാതിഥിയായി.

എ പ്രദീപ് കുമാര്‍, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ വി ഗിരീഷ് കുമാര്‍, വിനയ രാമചന്ദ്രന്‍, റീമ ഷിജോ, സി ഷഹബാന്‍, റംസീന, വി കെ സന്തോഷ് കുമാര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എന്‍ മുനീര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തില്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ കെ വി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ സ്വാഗതവും എം വി അപര്‍ണ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികള്‍ക്കൊപ്പം ഫോക് ബാന്‍ഡ് ടീമിന്റെ നാടന്‍ പാട്ട് അവതരണവും നടന്നു.

 

 

