Kerala
മുല്ലപ്പെരിയാര്: തമിഴ്നാടുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്ന് കേരളം
തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ജല വിഭവ മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ്
കോട്ടയം | മുല്ലപ്പെരിയാര് ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തുമെന്ന തമിഴ്നാട് സര്ക്കാറിന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്ന് ജല വിഭവ മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ്. തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്നും വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തിലുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടില് സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് നടന്നിട്ടില്ല. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് 142 അടി നിലനിര്ത്തുന്നത്. ഇതില് മാറ്റം വരുത്താന് കേരളത്തിനോ തമിഴ്നാടിനോ അധികാരമില്ല. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും സ്വീകാര്യമായ നിലപാട് സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. പുതിയ ഡാം വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാടെന്നും മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്താന് ശ്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ച വിജയ് സര്ക്കാറിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം. നിലവിലുള്ള കരാറുകള്, ട്രൈബ്യൂണല് വിധികള്, നീതിന്യായ നിര്ദേശങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന മേഘദാതു പോലെയുള്ള പദ്ധതികളെ എതിര്ക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെ തമിഴ്നാടിന്റെ ജലാവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കും.
അന്തര്സംസ്ഥാന നദീജല പങ്കുവെക്കലില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കും. ദീര്ഘകാല ജലസുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനും കര്ഷകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി, മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തല്, ആനമലയാര്, നല്ലൂര് അണക്കെട്ട് പദ്ധതികളുടെ നടപ്പാക്കല്, ഗോദാവരി-കാവേരി നദീബന്ധന പദ്ധതിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പൂര്ത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കായും സര്ക്കാര് പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ബജറ്റില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Water Resources Minister Mons Joseph announced talks with Tamil Nadu after its budget proposed raising Mullaperiyar water levels. He stated that neither state has the authority to alter the 142 ft limit fixed by the Supreme Court. Kerala reiterated its demand for a new dam to ensure public safety.