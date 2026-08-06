Kerala
ആര് ചന്ദ്രശേഖരനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയില് നിന്നു നീക്കാനായി ഐ എന് ടി യു സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടും
കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തില് പലര്ക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ചന്ദ്രശേഖരനെ സംഘടനയില് നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് നീക്കം
തിരുവനന്തപുരം | ആര് ചന്ദ്രശേഖരനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയില് നിന്നു നീക്കുന്നതിനായി ഐ എന് ടി യു സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം. കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസില് പ്രതിയായ സാഹചര്യത്തില് ആര് ചന്ദ്രശേഖരന് എതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്കും ഐ എന് ടി യുസി ദേശീയ നേതൃത്വം നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തില് പലര്ക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ചന്ദ്രശേഖരനെ സംഘടനയില് നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് നീക്കം. ചന്ദ്രശേഖരനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് നേരത്തെ സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മലയാളി നേതാക്കള് തന്നെ ചന്ദ്രശേഖരനെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. എന്നാല് പാര്ട്ടിക്കകത്തും സംഘടനയ്ക്കകത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു എന്ന പരാതിയും നേതാക്കള് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒടുവില് യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര് തന്നെ ആര് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി നല്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി എടുക്കാന് ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനം എടുത്തത്.
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് സംഘടനാ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കാന് കൂടിയാകും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് നിര്മിച്ചതിലടക്കം വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് ആരോപണം സംഘടനയ്ക്കുള്ളില് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. അത് പരാതിയായി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ മുന്നില് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തില് ഒന്നും ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നിന്നില്ല.
2006 മുതല് 2015 വരെ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതില് ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ച് കോടികളുടെ അഴിമതി നടത്തി കോര്പ്പറേഷന് ഭീമമായ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നതാണ് കേസ്. സി ബി ഐ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് ഖാദി ബേര്ഡ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന രതീഷ് ഒന്നാം പ്രതിയും ആര് ചന്ദ്രശേഖരന് മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്.
Content Highlights: The INTUC national leadership is set to dissolve its Kerala state committee to remove state president R Chandrasekharan. The action follows government sanction to prosecute him in the multi-crore cashew import scam investigated by the CBI. A new leadership will soon be entrusted with organizational duties.