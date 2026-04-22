ഇറാന് എതിരായ ഓപ്പറേഷന് വഴിമരുന്നിട്ട മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോട്ട് മുങ്ങി മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം

ഇറാന് എതിരായ ഓപ്പറേഷന് വഴിമരുന്നിട്ട മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോട്ട് മുങ്ങി മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം
ഏജൻസിയുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് 'എം' എന്ന കോഡ് നാമത്തിലാണ് ഇയാളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ടെൽ അവീവ് | ഇസ്റാഈൽ ഭരണകൂടം ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയണിന്’ (Operation Roaring Lion) വഴിമരുന്നിട്ട മൊസാദ് ചാര സംഘടനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിദേശത്ത് നടന്ന ഓപ്പറേഷനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മൊസാദ് മേധാവി ഡേവിഡ് ബാർണിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏജൻസിയുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് ‘എം’ (M) എന്ന കോഡ് നാമത്തിലാണ് ഇയാളെ ബാർണിയ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇറ്റലിയിലെ മാഗിയോർ തടാകത്തിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ച മുൻ മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എരേസ് ഷിമോണിയാണ് ഈ നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വമെന്ന് ഇസ്റാഈൽ മാധ്യമമായ ചാനൽ 12 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മൊസാദിലെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കായി നടത്തിയ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലാണ് ബാർണിയ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. സർഗ്ഗാത്മകതയും തന്ത്രജ്ഞതയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ‘എം’ നയിച്ച ദൗത്യങ്ങൾ ഇറാന്റെ ആണവ-സൈനിക മോഹങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായകമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയണിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആരാണ് ‘എം’?
2023 മെയ് 28-ന് വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ലേക്ക് മാഗിയോറിൽ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് എരേസ് ഷിമോണി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബോട്ട് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാര്യയും അന്ന് ഷിമോണിക്കൊപ്പം മരിച്ചിരുന്നു.
30 വർഷത്തോളം മൊസാദിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഷിമോണി, ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിനും വിനയത്തിനും പേരുകേട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് ബാർണിയ അനുസ്മരിച്ചു. അഷ്കെലോണിൽ നടന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ മൊസാദിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖം മറച്ചാണ് പങ്കെടുത്തത്.
എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ?
ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾക്കും ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂട നടപടികൾക്കുമെതിരെ ഇസ്റാഈലും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി 2026 ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച സൈനിക നീക്കമാണിത്. ഇസ്റാഈൽ ഇതിനെ ‘ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ’ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ‘ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി’ (Operation Epic Fury) എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Summary
Mossad Director David Barnea recently honored a fallen operative known as ‘M’, who played a pivotal role in the ongoing “Operation Roaring Lion” against Iran. Media reports identified ‘M’ as Erez Shimoni, a 30-year veteran of the agency who died in a 2023 boat accident in Italy. The joint Israel-US campaign targets Iran’s nuclear infrastructure and military capabilities amidst heightened regional tensions.b