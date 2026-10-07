Kerala
മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥി കാറിനുള്ളില് മരിച്ച നിലയില്
തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്താണ് സംഭവം.മുളക്കകത്തുകാവ് സ്വദേശി ആഷിഖ് ആണ് മരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം | മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിയെ കാറിനുള്ളില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി.
തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്താണ് സംഭവം.
മുളക്കകത്തുകാവ് സ്വദേശി ആഷിഖ് ആണ് മരിച്ചത്.
Content Highlights:
A medical student was found dead inside a car under mysterious circumstances. The local police immediately arrived at the scene upon receiving information. An investigation has been launched to determine the exact cause of death.
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