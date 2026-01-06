Uae
മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണ കണ്ടൽക്കാടുകൾ; അബൂദബിയിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്
നഗരജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പും ശാന്തതയും തേടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
അബൂദബി| യുഎഇയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ശൈത്യകാലം പൂർണ്ണമായി പെയ്തിറങ്ങിയതോടെ, അബൂദബിയിലെ മംഗ്രോവ് റിസർവുകൾ (കണ്ടൽക്കാടുകൾ) സന്ദർശകരുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകുന്നു. നഗരജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പും ശാന്തതയും തേടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
പ്രധാന സന്ദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ
അബൂദബിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്:
1. ജൂബൈൽ മംഗ്രോവ് പാർക്ക് (Jubail Mangrove Park): കടലിന് മുകളിലൂടെയുള്ള നീളമേറിയ പാതയിലൂടെ (Boardwalk) നടന്ന് പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ശാന്തമായ ശൈത്യകാലത്തെ കാറ്റേറ്റുള്ള നടത്തം സഞ്ചാരികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം നൽകുന്നു.
2. ഈസ്റ്റേൺ മംഗ്രോവ്സ് (Eastern Mangroves): നഗരത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ കയാക്കിംഗ്, ബോട്ട് യാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. കണ്ടൽ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള തുഴച്ചിൽ പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദമാണ്.
വിനോദവും പരിസ്ഥിതി പഠനവും
വെറുമൊരു വിനോദസഞ്ചാരത്തിനപ്പുറം, കടൽ തീരത്തെ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിലും കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലും കണ്ടൽക്കാടുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കുന്നു.
* പക്ഷി നിരീക്ഷണം: വിവിധ തരം ദേശാടന പക്ഷികളെയും അപൂർവ്വ ജലജീവികളെയും ഈ സീസണിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും.
* കുടുംബ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം: കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതമായ നടപ്പാതകളും വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥ
അബൂദബിയിലെ ഈ പ്രത്യേക സീസണിലെ കുളിർമയാർന്ന കാറ്റും തെളിഞ്ഞ ആകാശവും കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ ജലാശയങ്ങളെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പകർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.
പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ അൽപ്പസമയം ശാന്തമായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ശൈത്യകാലത്ത് അബൂദബിയിലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ മികച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. സന്ദർശകരുടെ വർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് അധികൃതർ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
