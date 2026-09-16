Connect with us

Kerala

മൈസൂരു-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയില്‍ വാഹനാപകടം; മലയാളി യുവതി മരിച്ചു

വാഹനത്തില്‍ ആകെ നാലുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Published

Sep 16, 2026 6:58 pm |

Last Updated

Sep 16, 2026 7:05 pm

ബെംഗളൂരു| മൈസൂരു-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ മലയാളി യുവതി മരിച്ചു. മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ അഫ്രീന (23) ആണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു.

ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര്‍ ബിടതിയില്‍വെച്ച് ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാഹനത്തില്‍ ആകെ നാലുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഫ്രീനയുടെ മൃതദേഹം സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

Content Highlights:
A 23-year-old Malayali woman named Afreena from Mananthavady died in a car accident on the Mysuru-Bengaluru National Highway. The vehicle carrying four passengers collided with a divider near Bidadi while traveling from Bengaluru. The injured occupants were admitted to a nearby hospital.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

ശ്രീചിത്രയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം; ഡിപ്ലോമ, പിഎച്ച് ഡി പ്രവേശനം

National

2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യു പി ഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ്; തീരുമാനം പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ എംഎല്‍എയുടെ വീട്ടില്‍ മോഷണം; പ്രതി പിടിയില്‍

National

സെൻസർ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു; പ്രിയദർശൻ ഉൾപ്പെടെ 18 അംഗങ്ങൾ

National

29 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഢ് ജിറാം ഘാട്ടി മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ

Kerala

മൈസൂരു-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയില്‍ വാഹനാപകടം; മലയാളി യുവതി മരിച്ചു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന ആരോപണം; ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്