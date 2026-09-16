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29 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഢ് ജിറാം ഘാട്ടി മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ
ആക്രമണം നടന്ന് 13 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജഗദൽപൂർ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ (NIA) കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
ജഗദൽപൂർ | 2013-ൽ ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ഛത്തീസ്ഗഢ് ജിറാം ഘാട്ടിയിൽ നടന്ന മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി (NIA) കോടതി. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 29 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണം നടന്ന് 13 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജഗദൽപൂർ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ (NIA) കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
പ്രത്യേക എൻ ഐ എ (NIA) കോടതി ജഡ്ജ് അഭയ് സിംഗ് രാജ്പുതാണ് കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ 24 കുറ്റങ്ങളിൽ 7 എണ്ണത്തിലാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വധശിക്ഷക്ക് പുറമെ പ്രതികൾക്ക് 800 രൂപ വീതം പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. അതുവരെ പ്രതികൾ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തുടരും. വിധി വന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം പ്രതികൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട്.
2013 മേയ് 25-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ബസ്തർ ജില്ലയിലെ ദർഭ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ജിറാം ഘാട്ടിയിൽ പദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നന്ദ് കുമാർ പട്ടേൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ദിനേഷ്, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മഹേന്ദ്ര കർമ്മ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വിദ്യാ ചരൺ ശുക്ല, മുൻ എം എൽ എ ഉദയ് മുതലിയാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 29 പേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിരോധിത സംഘടനയായ സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് (CPI Maoist) കേഡറുകൾ പ്രാദേശിക വിഭാഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് എൻ ഐ എ (NIA) അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രത്യാക്രമണ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. കേസിൽ 101 സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പേരെയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയത്.
അതേസമയം, ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുൻ ഛത്തീസ്ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനാകുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ബാഗേൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ രാമൻ സിംഗ് ആരോപിച്ചു.
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A Special NIA Court has sentenced 10 convicts to death in the 2013 Jhiram Ghati Maoist attack case. The ambush killed 29 people, including top Chhattisgarh Congress leaders. Execution awaits High Court approval, with 30 days allowed for an appeal.