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Kerala

ശാസ്താംകോട്ട കായലിൽ യുവദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

ആറ് മാസം മുന്‍പാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്

Published

Sep 06, 2026 12:28 pm |

Last Updated

Sep 06, 2026 12:28 pm

കൊല്ലം| കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട കായലില്‍ യുവദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പൂയപ്പള്ളി വാളിയോട് സ്വദേശികളായ അഭിരാമി (19), രാജീവ് (26) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കായലിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

ആറ് മാസം മുന്‍പാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. മരണകാരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Content Highlights:
A newlywed couple was found dead in Sasthamkotta Lake in Kollam district. The deceased were identified as Abhirami (19) and Rajeev (26) from Pooyappally Valiyode. The couple got married six months ago. Police arrived at the spot and initiated a detailed investigation to find the cause of death.

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