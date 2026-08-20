Connect with us

Kerala

'കൊച്ചി മെട്രോ’ ഇനി ‘കേരള മെട്രോ’; പേരുമാറ്റാൻ ശുപാർശ നൽകി കെഎംആർഎൽ

പേര് മാറ്റാന്‍ ആദ്യം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയാണ് വേണ്ടത്. അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.

Published

Aug 20, 2026 6:50 pm |

Last Updated

Aug 20, 2026 6:58 pm

കൊച്ചി| കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേര് ‘കേരളം മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാന്‍ കെ എം ആര്‍ എല്‍ എംഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ശുപാര്‍ശ സമര്‍പ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള നഗര ഗതാഗത പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പേര് മാറ്റം. കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ പദ്ധതികളുടെ ചുമതലയും കെ എം ആര്‍ എല്ലിനാണ്. പേര് മാറ്റാന്‍ ആദ്യം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയാണ് വേണ്ടത്. അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.

ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ്, ഓഹരി ഉടമകള്‍, കേന്ദ്ര കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും അന്തിമ പേരുമാറ്റം നടപ്പിലാക്കുക. പേര് മാറ്റുന്നത് കെ എം ആര്‍ എല്‍ കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ സ്വത്തുക്കള്‍, ബാധ്യതകള്‍, കരാറുകള്‍, ജീവനക്കാര്‍, നിയമപരമായ നിലനില്‍പ്പ് എന്നിവയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ബജറ്റില്‍നിന്ന് തുക വിനിയോഗിച്ചായിരിക്കും ബ്രാന്‍ഡിങ്ങും മാറ്റങ്ങളും നടപ്പാക്കുകയെന്നും എംഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
KMRL MD Loknath Behera has submitted a proposal to rename Kochi Metro as Keralam Metro Rail Limited. The name change aims to cover urban transport planning across the state including Trivandrum and Kozhikode projects. State and central government approvals are required to finalize the decision.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഝാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാറിന് തിരിച്ചടി; സംയുക്ത സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കിയതിന് ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേ

Kerala

ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് സി പി ഐ നേതാവ് മരിച്ചു

Achievements

സൈക്കോളജിയില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി അഹ്മദ് റാഷിദ് നൂറാനി

Kerala

സഊദിയില്‍ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിന് നേരെ ആക്രമണം: ഒരാള്‍കൂടി മരിച്ചു

Kerala

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ജീവനക്കാരന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

Kerala

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി: ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി

Kerala

കോട്ടയത്ത് ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ യുവതി തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവം; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം