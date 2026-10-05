Connect with us

National

മണിപ്പൂരില്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കര്‍ഷകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വനത്തിനുള്ളിൽ

കൈകാലുകൾ കയർ ഉപയോ​ഗിച്ച് കെട്ടിവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം

Published

Oct 05, 2026 8:07 pm |

Last Updated

Oct 05, 2026 8:07 pm

ഇംഫാൽ |  മണിപ്പൂരിലെ കാങ്‌പോക്പി ജില്ലയില്‍ ഫാമില്‍ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 71-കാരനായ കര്‍ഷകനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഖുന്‍ഖോ കുക്കി ഗ്രാമവാസിയായ ഹെംജാങ് ഹോക്കിപ്പാണ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബര്‍ 3 ന് അദ്ദേഹത്തെ ഫാമില്‍ നിന്ന് സായുധസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഹെംജാങിനായി വ്യാപകമായി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല.

വയോധികന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്രസേന സ്‌നിഫര്‍ നായകളെ ഉപയോഗിച്ച് വനത്തില്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയത്.
കയറുകൊണ്ട് കൈകാലുകള്‍ കൊട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.
കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുന്നത് വരെ മൃതദേഹം  ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്‌ കുക്കി വിഭാഗക്കാര്‍

Content Highlights: A 71-year-old farmer named Hemjang Hokip was found dead after being abducted from his farm in Manipur’s Kangpokpi district. Central security forces located his tied body in a nearby forest using sniffer dogs. The Kuki community has refused to claim the body until the culprits are arrested.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പി എം ശ്രീ: അവ്യക്തത തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍; പദ്ധതി നടപ്പാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

National

മുംബൈയില്‍ ബസ് ഡിപോയില്‍ തീപിടിത്തം; 10ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ കത്തിനശിച്ചു

Aksharam Education

ഇറാസ്മസ് പ്ലസ് പദ്ധതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുമായി ബ്രിട്ടൻ

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വ്യാജ തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനം നല്‍കി തട്ടിപ്പ്; രണ്ട് കോള്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിന്നായി 11 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കെ എം ബഷീർ മാധ്യമ പുരസ്കാരം എസ് മഹേഷ് കുമാർ, എം കെ സുരേഷ് കുമാർ, ടി മൊയ്തീൻ കുട്ടി എന്നിവർക്ക്

International

ഡെന്‍മാര്‍ക്കില്‍ വന്‍ ഡാറ്റാ ചോര്‍ച്ച; 88 ലക്ഷം പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതായി മന്ത്രാലയം

Kerala

എ ഐ പോലുള്ള നവസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്‌കൂള്‍ പാഠ്യപദ്ധതി നവീകരിക്കും : മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍