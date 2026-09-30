Connect with us

Kerala

നാളെ മുതല്‍ നാല് ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മഴക്ക് സാധ്യത; യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 40-50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു

Published

Sep 30, 2026 5:35 pm |

Last Updated

Sep 30, 2026 5:35 pm

കൊച്ചി |  സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അടുത്ത നാലു ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ഒക്ടോബര്‍ 2ന് ഇടുക്കിയിലും 4ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.

24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 40-50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ച ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: The India Meteorological Department predicted heavy rainfall accompanied by thunderstorms and strong wind speeds up to 50 kmph across several districts in Kerala over the next four days. A yellow alert has been issued for districts including Pathanamthitta, Idukki, Kottayam, Ernakulam, Palakkad, and Malappuram

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാലരുവി എക്‌സ്പ്രസില്‍ മദ്യപിച്ച് യുവാവിന്റെ പരാക്രമം; റെയില്‍വേ പോലീസിന് കൈമാറി

Kerala

നാളെ മുതല്‍ നാല് ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മഴക്ക് സാധ്യത; യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

സ്വത്ത് തര്‍ക്കം; വയോധികയുടെ ദേഹത്ത് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച ചെറുമകള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കോട്ടയത്ത് നിര്‍മ്മാണത്തിലിരുന്ന ചിപ്പ് നിര്‍മ്മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ തീപിടിത്തം; എസിയില്‍ നിന്ന് തീപടര്‍ന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം

Kerala

മയക്ക് മരുന്ന് കേസിലെ പ്രതി 13 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പിടിയില്‍

International

യുഎസിൽ ഇനി 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' ഇല്ല; പകരം 'സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ്'; നിർണായക ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ട് ട്രംപ്

Kerala

ഇന്ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തു; കൊല്ലം തൃക്കടവൂര്‍ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരാതി