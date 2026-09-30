Kerala
നാളെ മുതല് നാല് ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളില് മഴക്ക് സാധ്യത; യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40-50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
കൊച്ചി | സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില് അടുത്ത നാലു ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ഒക്ടോബര് 2ന് ഇടുക്കിയിലും 4ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40-50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവില് മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ച ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights: The India Meteorological Department predicted heavy rainfall accompanied by thunderstorms and strong wind speeds up to 50 kmph across several districts in Kerala over the next four days. A yellow alert has been issued for districts including Pathanamthitta, Idukki, Kottayam, Ernakulam, Palakkad, and Malappuram