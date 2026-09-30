Connect with us

Kerala

ഇന്ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തു; കൊല്ലം തൃക്കടവൂര്‍ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരാതി

വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് അധികൃതര്‍

Published

Sep 30, 2026 4:57 pm |

Last Updated

Sep 30, 2026 4:57 pm

കൊല്ലം| കൊല്ലം തൃക്കടവൂര്‍ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇന്ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തതായി പരാതി. രണ്ടര മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തശേഷം നല്‍കിയ സിറപ്പിനെതിരെയാണ് പരാതി.

കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു മരുന്ന് മാറ്റി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, കാലാവധി ഇന്ന് കഴിയുന്ന മരുന്ന് കുഞ്ഞിന് നല്‍കിയതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് സിഎച്ച്‌സി അധികൃതര്‍ സമ്മതിച്ചു. ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഉടന്‍ മരുന്ന് മാറ്റി നല്‍കിയെന്നും മറ്റാര്‍ക്കും ഈ മരുന്ന് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
A complaint was filed against Thrikkadavoor Community Health Centre in Kollam for issuing medicine expiring today to a two-and-a-half-month-old infant. The syrup was replaced after the father noticed the expiration date. CHC authorities admitted to the lapse and claimed no other patients received it.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാലരുവി എക്‌സ്പ്രസില്‍ മദ്യപിച്ച് യുവാവിന്റെ പരാക്രമം; റെയില്‍വേ പോലീസിന് കൈമാറി

Kerala

നാളെ മുതല്‍ നാല് ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മഴക്ക് സാധ്യത; യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

സ്വത്ത് തര്‍ക്കം; വയോധികയുടെ ദേഹത്ത് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച ചെറുമകള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കോട്ടയത്ത് നിര്‍മ്മാണത്തിലിരുന്ന ചിപ്പ് നിര്‍മ്മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ തീപിടിത്തം; എസിയില്‍ നിന്ന് തീപടര്‍ന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം

Kerala

മയക്ക് മരുന്ന് കേസിലെ പ്രതി 13 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പിടിയില്‍

International

യുഎസിൽ ഇനി 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' ഇല്ല; പകരം 'സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ്'; നിർണായക ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ട് ട്രംപ്

Kerala

ഇന്ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തു; കൊല്ലം തൃക്കടവൂര്‍ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരാതി