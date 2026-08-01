Kerala
കനത്ത മഴ: ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട്
പൊതുജനങ്ങളും സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് നിര്ദേശിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് ഒമ്പത് ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറകോട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറകോട് എന്നീ ജില്ലകളില് നാളെ, മഞ്ഞ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യം മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുള്പൊട്ടലും സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളും സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് നിര്ദേശിച്ചു.
Content Highlights: The IMD has sounded a red alert for nine districts in Kerala due to incessant heavy rainfall. An orange alert has been issued for five other districts alongside warnings for potential landslides and mudslides. Authorities urge the public and government agencies to remain on high alert.