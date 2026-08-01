Kerala
പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനിത്തോട്ടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ: മകന് പിന്നാലെ അമ്മയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു
ഉരുള്പൊട്ടലിന്റെ ആഘാതത്തില് ജോണിയുടെ വീട് പൂര്ണമായും ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.
കോട്ടയം| പൂഞ്ഞാര് പയ്യാനിത്തോട്ടത്തിലുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലില് രണ്ട് പേര് മരിച്ചു. പയ്യാനിത്തോട്ടം മണപ്പാട് മേഖലയില് താമസിക്കുന്ന ജോണിയുടെ ഭാര്യ റെജീന, മകന് ജോസഫിന് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പയ്യാനിത്തോട്ടം മേഖലയില് ഭീകരമായ രീതിയില് ഉരുള്പൊട്ടലുണ്ടായത്. ഉരുള്പൊട്ടലിന്റെ ആഘാതത്തില് ജോണിയുടെ വീട് പൂര്ണമായും ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.
അപകട സമയത്ത് ജോണിയുടെ ഭാര്യ റെജീനയും മകനുമാണ് വീട്ടിനുള്ളില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടര്ന്ന് പുലര്ച്ചെ മുതല് തന്നെ ഫയര്ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ശക്തമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായത്.
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