Connect with us

Kerala

പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനിത്തോട്ടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ: മകന് പിന്നാലെ അമ്മയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

ഉരുള്‍പൊട്ടലിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ ജോണിയുടെ വീട് പൂര്‍ണമായും ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.

Published

Aug 01, 2026 3:20 pm |

Last Updated

Aug 01, 2026 3:20 pm

കോട്ടയം| പൂഞ്ഞാര്‍ പയ്യാനിത്തോട്ടത്തിലുണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. പയ്യാനിത്തോട്ടം മണപ്പാട് മേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്ന ജോണിയുടെ ഭാര്യ റെജീന, മകന്‍ ജോസഫിന്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പയ്യാനിത്തോട്ടം മേഖലയില്‍ ഭീകരമായ രീതിയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായത്. ഉരുള്‍പൊട്ടലിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ ജോണിയുടെ വീട് പൂര്‍ണമായും ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.

അപകട സമയത്ത് ജോണിയുടെ ഭാര്യ റെജീനയും മകനുമാണ് വീട്ടിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മുതല്‍ തന്നെ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ശക്തമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായത്.

Also Readകൊണ്ടോട്ടിയിൽ വീടിന് സമീപത്തെ തോട്ടിൽവീണ് നാലുവയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം പിന്നീട് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളികള്‍ മുറിച്ചുനീക്കി നടത്തിയ അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട തീവ്രമായ പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്‍ റെജീനയുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഉരുള്‍പൊട്ടലിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ വീട് പൂര്‍ണ്ണമായും തകരുകയും കല്ലും മണ്ണും വന്ന് മൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മലപ്പുറത്ത് തോട്ടിലെ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് രണ്ടര വയസുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കോട്ടയത്ത് വെള്ളക്കെട്ടില്‍ വീണ് 11 വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

മഴക്കെടുതി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; മന്ത്രിമാരോട് അതത് ജില്ലകളില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശം

Kerala

പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനിത്തോട്ടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ: മകന് പിന്നാലെ അമ്മയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

Kerala

കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വീടിന് സമീപത്തെ തോട്ടിൽവീണ് നാലുവയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കനത്ത മഴ: ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട്

Ongoing News

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: സ്വർണ്ണ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് പത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ റിംഗിൽ; ചരിത്ര നേട്ടത്തിനരികെ ഇന്ത്യ