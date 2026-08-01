Kerala
കോട്ടയത്ത് വെള്ളക്കെട്ടില് വീണ് 11 വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു
വീടിന് സമീപം ജല്ജീവന് മിഷന്റെ വാട്ടര് ടാങ്കിന് വേണ്ടി എടുത്ത കുഴിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടില് വീണാണ് അപകടം.
കോട്ടയം| വാകത്താനം ചക്കന്ചിറയില് സഹോദരിയോടൊപ്പം കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളക്കെട്ടില് വീണ് 11 വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. കാട്ടാമ്പാക്കില് ഷിജുവിന്റെ മകന് മിലന് കെ. ഷിജു ആണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപം ജല്ജീവന് മിഷന്റെ വാട്ടര് ടാങ്കിന് വേണ്ടി എടുത്ത കുഴിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടില് വീണാണ് അപകടം.
സഹോദരിയോടൊപ്പം കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ മിലന് വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് നാലുവയസുകാരന് മരിച്ചിരുന്നു. കൊണ്ടോട്ടി നീറാട് തോട്ടില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട ആദം അയ്മനാണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് അബദ്ധത്തില് വീഴുകയായിരുന്നു.
Content Highlights:
An eleven year old boy died after falling into a water pit dug for Jal Jeevan Mission in Vakathanam, Kottayam. He was playing with his sister near their home when the accident occurred. In another tragic incident in Malappuram, a four year old child drowned in a stream.