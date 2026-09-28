Kerala
ചക്രവാതച്ചുഴി: സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച മുതല് മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച മുതല് മഴ ശക്തമാകാന് സാധ്യത. ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് മഴ കനക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ന് വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി തുടര്ന്നുള്ള 2 ദിവസങ്ങളില്, മ്യാന്മാര്- ബംഗ്ലാദേശ് തീരങ്ങള്ക്ക് സമാന്തരമായും വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നീങ്ങി വടക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലേയ്ക്കും എത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ ലഭിക്കുകയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 30-40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) രാത്രി 11.30 വരെ 0.4 മുതല് 1.0 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
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Heavy rainfall is likely across Kerala from Wednesday due to the influence of a cyclonic circulation moving toward the Bay of Bengal. The IMD has issued a yellow alert for several districts, including Pathanamthitta and Idukki, over the coming days. Strong winds and high coastal waves are also expected.