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TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവ്; പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞു
വെള്ളി വിലയില് മാറ്റമില്ല
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് ഇടിവ്. ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്(Today’s Gold Rate). ഇതോടെ സ്വര്ണവില ഗ്രാമിന് 14,010 രൂപയും പവന് 1,12,080 രൂപയുമായി.
ഇന്നലെ സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 14,065 രൂപയിലും പവന് 1,12,520 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയില് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. നിലവില്, ഒരു ഗ്രാം വെള്ളി 245 രൂപയിലും 10 ഗ്രാം വെള്ളി 2,450 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയിലുണ്ടായ കുറവ് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ധൃതിപിടിച്ച് പണയമിടപാടുകളിലേക്ക് കടക്കരുത്. വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം നിരീക്ഷിച്ച് വ്യക്തമായ ധനകാര്യ പ്ലാനിംഗിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു loan against gold അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. പണപ്പെരുപ്പവും വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാൻ gold loan ഒരു അവസാന മാർഗ്ഗമായി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ സ്വർണം ഈടുവെച്ച് കടമെടുക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചേക്കാം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണപ്പണയം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പലിശനിരക്കുകളും നിബന്ധനകളും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു gold price analysis നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെ മാത്രം gold loan apply ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക.
Content Highlights:
Gold prices in Kerala witnessed a drop today as the rate for 22-carat gold fell by Rs 55 per gram and Rs 440 per sovereign. Following the drop, the price stands at Rs 14,010 per gram and Rs 1,12,080 per sovereign. Meanwhile, silver prices remain unchanged with one gram trading at Rs 245.