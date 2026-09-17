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Kerala

മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘര്‍ഷം; നഷ്ടപരിഹാരം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ വിദഗ്ധസമിതി

അര്‍ഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാന്‍ ഇനി മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട

Published

Sep 17, 2026 12:31 pm |

Last Updated

Sep 17, 2026 12:31 pm

തിരുവനന്തപുരം | മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും പരിക്കേല്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും അര്‍ഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാന്‍ ഇനി മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട.

നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ അധ്യക്ഷനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍, കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ എന്നിവര്‍ സമിതി അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളില്‍ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടപരിഹാരത്തെച്ചൊല്ലി പ്രദേശങ്ങളില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ വൈകുന്നതും ഒഴിവാക്കാന്‍ കൃത്യമായ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ രൂപീകരിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. നേരത്തെ ഓരോ സംഭവത്തിലും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മാധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിക്കാത്ത കേസുകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം നഷ്ടപരിഹാരം വൈകുന്നതും പതിവായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് റവന്യൂ ഭൂമിയിലാണോ വനഭൂമിയിലാണോ എന്നതിനെച്ചൊല്ലി വനം-റവന്യൂ വകുപ്പുകള്‍ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക, നിയമ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നതില്‍ വലിയ കാലതാമസത്തിനും കാരണമാകാറുണ്ട്.

ഇത്തരം തടസ്സങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്. കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പരിക്കിന്റെ ആഘാതവും പശ്ചാത്തലവും പരിശോധിച്ച് വ്യക്തതയോടെ കൃത്യമായ തുക നിര്‍ണയിക്കുക, റവന്യൂ വകുപ്പ് വഴി നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം വേഗത്തിലാക്കുക, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും മറ്റ് അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനത്തിലൂടെ അനാവശ്യ കാലതാമസങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

 

Content Highlights:
The Kerala government appointed an expert committee headed by the Chief Wildlife Warden to draft guidelines for human-wildlife conflict compensation. The decision aims to eliminate delays caused by cabinet approvals and inter-departmental disputes between forest and revenue wings.

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