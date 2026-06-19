kerala budget 2026-27
ധനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യബോധവും ദീർഘകാല വളർച്ചാ ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റ്
ഘടനപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വിശകലനമാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ ദൃശ്യമാകുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം അധികാരമേറ്റ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത ധനപ്രതിസന്ധികൾ തുറന്നുസമ്മതിച്ചും എന്നാൽ വികസന മുരടിപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വൻകിട പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചും ഒരു സമഗ്ര സാമ്പത്തിക നയരേഖയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഘടനപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വിശകലനമാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ധനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യബോധവും ദീർഘകാല വളർച്ചാ ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള കടുത്ത ശ്രമം ബജറ്റിൽ കാണാം. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ വിഭവസമാഹരണവും മൂലധന നിക്ഷേപവും സന്തുലിതമാക്കാൻ ബജറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ധനസ്ഥിതിയും റിയാലിറ്റി ചെക്കും
മുൻ സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിക്കണക്കുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചതാണെന്നും ബജറ്റ് റവന്യു കമ്മിയിൽ തെറ്റായ അനുമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. കിഫ്ബിക്ക് പുറമെ 87012 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ക്ഷാമബത്ത കുടിശികയായി 21670 കോടിയും 21000 കോടിയുടെ കിഫ്ബി ബാധ്യത തിരിച്ചടവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനത്തിൽ 20500 കോടി രൂപയുടെ കുറവുള്ളതിനാൽ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി അടങ്കൽ 34000 കോടിയിൽ നിന്നും 30000 കോടിയാക്കി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ധനകാര്യ അച്ചടക്കം തിരികെക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ നീക്കമായി വിലയിരുത്താം.
ദക്ഷിണ കേരള സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയും വികസന ക്ലസ്റ്ററുകളും
ആധുനിക കാലത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച സംയോജിത പ്രാദേശിക ക്ലസ്റ്ററുകളിലൂടെയാണെന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ‘ദക്ഷിണ കേരള സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി’ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി മൂന്ന് മേഖലകളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജ്ഞാന ഹബ്ബായും കൊല്ലത്തെ ധാതു സംസ്കരണത്തിന്റെയും അപൂർവ ധാതുക്കളുടെയും കേന്ദ്രമായും ആലപ്പുഴയെ ഇന്ത്യയുടെ ബ്ലൂ ഇക്കോണമി തലസ്ഥാനമായും മാറ്റും. ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് കോറിഡോറിനായി 100 കോടി രൂപയും സതേൺ കേരള ഇക്കണോമിക് കോറിഡോറിനായി 50 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഉൽപാദനം, ഗവേഷണം എന്നിവയെ ഒരു വികസന ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ വൻതോതിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
തുറമുഖ വികസനവും മിഷൻ സമുദ്രയും
ലോക മാരിടൈം ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തെ വൻശക്തിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 400 കോടി രൂപയുടെ ‘മിഷൻ സമുദ്ര’ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം നാവായിക്കുളം പദ്ധതി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും വിഴിഞ്ഞം റിങ് റോഡ് വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ബാലരാമപുരം വിഴിഞ്ഞം റെയിൽപാതയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉടൻ നടത്തുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. മാരിടൈം മ്യൂസിയത്തിന് 50 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രവാസി നിക്ഷേപവും വ്യവസായവും
പ്രവാസികളെ കേവലം പണമയക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിക്ഷേപകരും സംരംഭകരുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റമിറ്റൻസ് ഇക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്കോണമിയാക്കി മാറ്റാൻ ‘പ്രവാസി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്’ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കാലങ്ങളായി പ്രവാസി പണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ഘടനാപരമായ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ‘പ്രവാസി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്’ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വഴി ഈ മൂലധനത്തെ ഉൽപാദനക്ഷമമായ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും.
ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ വ്യവസായ മേഖലയെ (എം എസ് എം ഇ) പിന്തുണയ്ക്കാൻ 100 കോടി വകയിരുത്തി 10000 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഭൂവിനിയോഗ നയം പരിഷ്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭൂമി ഉൾപ്പെടുത്തി ലാൻഡ് ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സുതാര്യവും അനായാസവുമാക്കും.
ആരോഗ്യ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ
എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ‘ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്’ പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്ടിയുടെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ചെലവുകൾക്കായി 10 കോടി വകയിരുത്തി. ‘ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്’ വഴി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും വൺ കേരള കരുതൽ മിഷനും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം വൻകിട ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ വലിയ തുക കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്.
കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജും ഹരിപ്പാട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജും സ്ഥാപിക്കാൻ 100 കോടി നീക്കിവെച്ചു. തകർന്ന വിലങ്ങാടിനായി 5 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജും എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിത കുടുംബങ്ങളെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും മാനുഷിക മുഖമുള്ളവയാണ്. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് സഹായം എത്തിക്കാൻ ‘വൺ കേരള കരുതൽ മിഷൻ’ രൂപീകരിക്കും.
നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളും സാധാരണക്കാരും
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 3 ശതമാനമായും 10 മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെയുള്ളവയ്ക്ക് 5 ശതമാനമായും നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ 40 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ആഡംബര ഇ വികൾക്ക് നികുതി 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ആഡംബര ഇ വികൾക്ക് 15 ശതമാനമായി നികുതി ഉയർത്തിയത് വഴി ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കാനും സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
സ്റ്റേജ് കാര്യേജുകൾക്ക് 50 ശതമാനം നികുതിയിളവ് നൽകിയത് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി കൂട്ടുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡി എ മുടക്കംകൂടാതെ നൽകുമെന്നും മെഡിസെപ് പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ അപാകതകൾ പഠിക്കുമെന്നും ബജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും
കേരളത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കാൻ ‘കേരള നോളജ് വാലി’ പദ്ധതിയും ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് മാതൃകയിൽ റിസർച്ച് പാർക്കുകൾക്കായി 60 കോടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. റാഗിങ് തടയാൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ആപ്പും ആന്റി റാഗിങ് നിയമവും വരും. റബർ താങ്ങുവില 250 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയതും കാർഷിക മേഖലയിൽ വനിതാ പങ്കാളിത്തം കൂട്ടാൻ ‘കൃഷി സഖി’ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതും കർഷകർക്ക് അനുകൂലമാണ്. മലയാളം എ ഐ സംരംഭത്തിന് 10 കോടിയും തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോകൾക്കായി 20 കോടിയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക വിശകലനം
കേരളത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെക്കാതെ, വിഭവസമാഹരണത്തിനും മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു ‘ബാലൻസിങ് ആക്ട്’ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയതിലൂടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക നയരേഖയായി ഈ ബജറ്റിനെ വിലയിരുത്താം. ചുരുക്കത്തിൽ, അടിയന്തര ധനക്കമ്മി നികത്തുന്നതിനൊപ്പം ഭാവി വികസനത്തിനായുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ‘ബാലൻസിങ് ആക്ട്’ ആണ് ഈ ബജറ്റ്.
Content Highlights
Chief Minister V.D. Satheesan presented the Kerala Budget 2026, introducing the Southern Kerala Economic Corridor, Mission Samudra, and the Oommen Chandy Health Insurance scheme providing 25 lakh rupees coverage. The budget focuses on infrastructure and investment despite a severe financial crisis.