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വിശുദ്ധ കഅബയുടെ കിസ്വ മാറ്റിവെക്കൽ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി
ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി 12:00 മണിക്ക് കഅബയെ പുതിയ പുതപ്പ് അണിയിക്കുന്ന പ്രധാന കർമ്മം ആരംഭിക്കും.
മക്ക | മുഹറം ഒന്നിന്റെ പുണ്യപുലരിയിലേക്ക് ലോകം കടന്നതോടെ വിശുദ്ധ കഅബാലയത്തെ പുതിയ കിസ്വ അണിയിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ തുടക്കമായി. ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസമായ മുഹറം ആരംഭിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിനായി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായിവരുന്നത്. ഇന്ന് ( ജൂൺ 16) സഊദി സമയം രാത്രി 12 മണിക്കാണ് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
വ്യവസ്ഥാപിതമായ സമയക്രമങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ കിസ്വ മാറ്റിവെക്കൽ ചടങ്ങുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കഅബയുടെ അടിത്തറയിലെ ശദ്ർവാൻ വളയങ്ങൾ (Shadharawan Rings) സ്ഥാപിച്ചതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ നിലവിലുള്ള പഴയ കിസ്വയുടെ വശങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അഴിച്ചുമാറ്റുന്ന ജോലികൾ തുടങ്ങി. കിസ്വയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ളതും സങ്കീർണ്ണവുമായ അലങ്കാരപ്പണികൾക്ക് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയ ശേഷമാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വേർപെടുത്തുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി 12:00 മണിക്ക് കഅബയെ പുതിയ പുതപ്പ് അണിയിക്കുന്ന പ്രധാന കർമ്മം ആരംഭിക്കും. പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിദത്തമായ പട്ടുനൂലിൽ സ്വർണ്ണ വെള്ളി നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നെയ്തെടുത്ത പുതിയ കിസ്വ പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹറം അധികൃതരും വിദഗ്ദ്ധരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും അടങ്ങുന്ന സംഘം ആദരപൂർവ്വം പുതിയ കിസ്വ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഏറെ അന്തസ്സും ഗൗരവവുമുള്ള പ്രത്യേക ഘോഷയാത്രയായാണ് കിസ്വ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഹറം പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെയും സാങ്കേതിക തികവോടെയുമാണ് കിസ്വ മാറ്റിവെക്കൽ പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള കിസ്വ ഓരോ വശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവസ്ഥാപിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കിസ്വ കഅബയുടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഉറപ്പിക്കുന്ന ജോലികളും ഒരേസമയം നടക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ അത്യപൂർവ്വ നിമിഷം കഅബയോടുള്ള ആദരവും ഭക്തിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തികച്ചും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. മുഹറം ഒന്നിന് പുലർച്ചെയോടെ കഅബ പുതിയ കിസ്വയാൽ പൂർണ്ണമായും അലങ്കരിക്കപ്പെടും.
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The historic ceremony of changing the Holy Kaaba’s cover (Kiswa) is scheduled to take place on Tuesday night, June 16, 2026, at Masjid al-Haram in Makkah. According to the official timeline, the installation of the Shadharawan rings will begin after Asr prayer, followed by the unstitching of the old Kiswah in the evening. The main event of replacing the old cover with the new, intricately woven golden and silver thread Kiswah will commence at 12:00 AM midnight. Millions of Muslims worldwide will witness this sacred annual event marking the beginning of the Islamic New Year.