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ഇസ്റാഈല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു കക്ഷിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് എക്സിറ്റ് പോള്
പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യവും പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ എയ്സെന്കോട്ട് ബ്ലോക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. അറബ് പാര്ട്ടികള്ക്ക് 18 സീറ്റ് ലഭിച്ചേക്കും.
ജറുസലേം | ഇസ്റാഈല് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒരു കക്ഷിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള്. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യവും പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ എയ്സെന്കോട്ട് ബ്ലോക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.
പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കണക്കുകള് പ്രകാരം, പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനും നെതന്യാഹുവിന്റെ പക്ഷത്തിനും 51 സീറ്റുകള് വീതം ലഭിച്ചേക്കാം. അറബ് പാര്ട്ടികള്ക്ക് ആകെ 18 സീറ്റുകള് ലഭിക്കുമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് നാല് വര്ഷം മുമ്പുള്ള അവരുടെ പ്രകടനത്തേക്കാള് മികച്ചതാണ്.
സെന്ട്രല് ഇലക്ഷന്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 77.7 ശതമാനം വോട്ടര്മാര് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 30 വര്ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പോളിംഗ് ശതമാനമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നേട്ടമുണ്ടാക്കാന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തെ ഫലസ്തീന് പൗരന്മാര്ക്കെതിരെ വെറുപ്പ് വളര്ത്താന് നെതന്യാഹു ശ്രമിച്ചുവെന്ന് അറബ് വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു.
Content Highlights:Exit polls for the Israel Knesset election indicate that no political party or coalition is likely to secure an absolute majority of seats. This outcome points to a potential hung parliament and political uncertainty. Discussions with opposition and minor parties will decide the government’s fate.