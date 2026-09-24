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സെൻസെക്സ് 1100 പോയിൻ്റിലധികം ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ തകർത്ത 5 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ!
അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ്, ഉയർന്ന യു എസ് ബോണ്ട് ഈൽഡ്, വർധിച്ചുവരുന്ന ഇറാൻ യു എസ് സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവ വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ തകർച്ച. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (BSE) സൂചികയായ സെൻസെക്സ് (Sensex) 1,100 പോയിൻ്റിലധികം ഇടിയുകയും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (NSE) സൂചികയായ നിഫ്റ്റി (Nifty) 23,100 മാർക്കിന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:33 ഓടെ സെൻസെക്സ് 1,183 പോയിൻ്റ് അഥവാ 1.58 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 73,644 ലും നിഫ്റ്റി 376.20 പോയിൻ്റ് താഴ്ന്ന് 23,063 ലും എത്തി. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഓഹരികളെയാണ് ഇടിവ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ്, ഉയർന്ന യു എസ് ബോണ്ട് ഈൽഡ്, വർധിച്ചുവരുന്ന ഇറാൻ യു എസ് സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവ വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച 5 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നോക്കാം.
യു എസ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് വർധിച്ചു
യു എസ് ട്രഷറി ഈൽഡിലുണ്ടായ (US Treasury Yield) വർധനവാണ് നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാക്കിയത്. ശക്തമായ യു എസ് ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തന ഡാറ്റ പുറത്തുവന്നതോടെ 10 വർഷത്തെ യു എസ് ട്രഷറി ഈൽഡ് 5.11 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. 2007 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. യു എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് (Federal Reserve) പലിശനിരക്കുകൾ കൂടുതൽ കാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഇത് വഴിവെച്ചു. ഡോളർ അസറ്റുകൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ ഒഴുക്കിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
ഫെഡ് പലിശനിരക്ക് വർധന പ്രവചനങ്ങൾ
ശക്തമായ യു എസ് സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപണി പ്രതീക്ഷകൾ മാറ്റിയെഴുതി. ഒക്ടോബറിൽ പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത 66 ശതമാനത്തിലധികമായി ഉയർന്നു. പലിശനിരക്കുകൾ കൂടുതൽ കാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമ്പോൾ വായ്പാ ചെലവുകൾ ഉയരുകയും റിസ്ക് ഉള്ള അസറ്റുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 100 ഡോളറിന് മുകളിൽ
അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ (Crude Oil) വില വർധനവ് ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു. വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വില 102 ഡോളറിലെത്തുകയും പിന്നീട് 106.14 ഡോളറിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന എണ്ണവില ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പം, രൂപയുടെ മൂല്യം, കോർപ്പറേറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇറാൻ യു എസ് സംഘർഷങ്ങൾ
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത വിപണിയിലെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കി. ഇറാനും യു എസും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഉടലെടുത്ത സംഘർഷങ്ങൾ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭീതി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണവില കൂടുതൽ ഉയർത്താനും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, യു എസ് ബോണ്ട് ഈൽഡ്, ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ, എഫ് ഐ ഐ (FII) ഒഴുക്ക്, രൂപയുടെ മൂല്യം, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സൂചനകൾ എന്നിവ നിക്ഷേപകർ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഹരികൾക്ക് തിരിച്ചടി
ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ കമ്മീഷനുകളിലും വിതരണ പേഔട്ടുകളിലും ഭേദഗതി വരുത്താൻ ഇൻഷുറൻസ് റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ (Financial Stocks) ഓഹരികൾ വൻ തകർച്ച നേരിട്ടു. ഇൻഷുറൻസ് വിതരണക്കാർ, ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് വരുമാനമുള്ള ബാങ്ക് ഇതര വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഓഹരികൾ വൻതോതിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. പി ബി ഫിൻടെക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്നിവയ്ക്ക് കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടു. ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പങ്കാളിത്തമുള്ളതിനാൽ ഈ തകർച്ച സെൻസെക്സിനെയും നിഫ്റ്റിയെയും പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് നയിച്ചു.
വർധിച്ചുവരുന്ന ബാഹ്യ ബാധ്യതകളും ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ മാറ്റങ്ങളും വിപണിയെ വരും ദിവസങ്ങളിലും അസ്ഥിരമാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ എനർജി, പലിശ അധിഷ്ഠിത മേഖലകളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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Indian stock market tumbled to a 3-month low as Sensex dropped over 1100 points and Nifty fell below 23100. The crash was driven by rising US bond yields, crude oil crossing $100, Fed rate hike concerns, Iran-US tensions, and a sharp decline in financial stocks.