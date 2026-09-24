Kerala
വടക്കന് കേരളത്തില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത
പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട്| ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമര്ദത്തിന്റെ ഫലമായി വടക്കന് കേരളത്തില് സെപ്റ്റംബര് 24,25 ദിവസങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത. ഇതേ തുടര്ന്ന് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മലയോര മേഖലകളിലുള്ളവര് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മണ്ണിടിച്ചില്, ഉരുള്പൊട്ടല്, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
Content Highlights: The State Disaster Management Authority issued a high alert for North Kerala due to a depression in the Bay of Bengal. Heavy rain and strong winds are expected in Kasaragod, Kannur, Kozhikode, Wayanad, and Malappuram on September 24 and 25. Residents in landslide and flood-prone hilly regions are advised to follow official instructions.