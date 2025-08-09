National
എസ് 400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വെടിവെച്ചിട്ടത്.
ബെംഗളുരു| ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് സൈനിക നടപടിക്കിടെ പാകിസ്താന്റെ ആറ് വിമാനങ്ങള് ഇന്ത്യ വെടിവച്ചിട്ടു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എയര് ചീഫ് മാര്ഷല് എ പി സിങ്. ഇതില് അഞ്ചെണ്ണം യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ആണ്. എസ് 400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വെടിവെച്ചിട്ടതെന്ന് എ പി സിങ് വ്യക്തമാക്കി.
ബെംഗളുരുവില് ഒരു പരിപാടിയില് സംസാരിക്കവെയാണ് എയര് ചീഫ് മാര്ഷല് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
