National

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനിടെ ആറ് പാക് വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വെടിവെച്ചിട്ടു; എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ പി സിങ്

എസ് 400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടത്.

Published

Aug 09, 2025 2:16 pm |

Last Updated

Aug 09, 2025 2:16 pm

ബെംഗളുരു| ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ സൈനിക നടപടിക്കിടെ പാകിസ്താന്റെ ആറ് വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വെടിവച്ചിട്ടു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ പി സിങ്. ഇതില്‍ അഞ്ചെണ്ണം യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ആണ്. എസ് 400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടതെന്ന് എ പി സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ബെംഗളുരുവില്‍ ഒരു പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

 

