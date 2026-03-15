Kerala
തിരൂരില് അഞ്ചുവയസുകാരന് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
തിരൂര് ഫാത്തിമ മാതാ സ്കൂള് യു കെ ജി വിദ്യാര്ഥിയാണ് അബാന്.
മലപ്പുറം| തിരൂര് നടുവിലങ്ങാടിയില് അഞ്ചുവയസുകാരന് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. ഷഹദാദ് മുഹമ്മദ്-ജെഷ്മ റഹ്മാന് എന്നിവരുടെ മകന് അബാനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. തിരൂര് ഫാത്തിമ മാതാ സ്കൂള് യു കെ ജി വിദ്യാര്ഥിയാണ് അബാന്. മയ്യത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് വൈകീട്ട് മൂന്നുമണിക്ക് നടുവിലങ്ങാടി ജുമുഅ മസ്ജിദില് നടക്കും. ആമിന, ബിലാല് എന്നിവര് സഹോദരങ്ങളാണ്.
Latest
Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലെ അണുവിമുക്തീകരണ മെഷീനുകള് തകരാറിലായി
Kerala
കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂരില് ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; മരണം നാലായി
International
നെതന്യാഹു സുരക്ഷിതനെന്ന് ഓഫീസ്; എഐ വീഡിയോ പ്രചാരണം തള്ളി ഇസ്റാഈൽ
Kerala
തിരൂരില് അഞ്ചുവയസുകാരന് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
Kerala
കൈക്കൂലിക്കേസ്; പാലക്കാട് ജി എസ് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം
Kerala
'നിഴല് പോലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാള്, വിശ്വസ്ത സഹയാത്രികന്'; കാപ്പാടന് രമേശന്റെ ഓര്മകളില് വിതുമ്പി കെ സുധാകരന്
Kerala