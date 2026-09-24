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സൂപ്പർ എൽ നിനോ: ഇന്ത്യയിൽ 15,800 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് പഠനം
ഇന്ത്യയിൽ 2026 ഡിസംബർ മുതൽ 2027 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം 7,400ലധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി | ആഗോള താപനിലയെ എൽ നിനോ സാധാരണയേക്കാൾ ഉയർത്തുന്നതിനാൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2027 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത ചൂട് മൂലം 15,800ലധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ‘ക്ലൈമറ്റ് ഇംപാക്ട് ലാബ്’ നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2026 ജൂൺ മുതൽ 2027 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ചൂട് കാരണം 4,51,000ലധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വരും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം അതികഠിനമായ താപനിലയുടെ മുൻകൂർ സൂചനയായി, “ഭാവിയിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ്കാർഡ്” എന്നാണ് ഗവേഷകർ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രകാരം വരും മാസങ്ങളിൽ ആഗോള കര താപനില സാധാരണയേക്കാൾ ഏകദേശം 1.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച് വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ വസന്തകാലം വരെ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവിലെ സൂപ്പർ എൽ നിനോയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ 44% കൂടുതൽ കഠിനമായ ചൂടുള്ള ദിനങ്ങൾ ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലെ ആറുമാസത്തെ പ്രവചന കാലയളവിനപ്പുറവും ഈ അപകടം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ 2026 ഡിസംബർ മുതൽ 2027 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം 7,400ലധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വടക്കൻ അർദ്ധഗോളം വേനൽക്കാലത്തേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലും അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിലും ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണനിരക്ക് വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധിക ചൂട് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. ‘ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്’ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ആഘാതം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ആഫ്രിക്കയിലെ സഹേൽ മേഖലയിൽ സെപ്റ്റംബറിനും ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ ഏകദേശം 66,800ലധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതിൽ നൈജീരിയയിൽ 31,400, സുഡാനിൽ 17,500, നൈജറിൽ 10,000, ചാഡിൽ 8,000 മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ ഫിലിപ്പീൻസ്, വിയറ്റ്നാം, തായ്ലൻഡ്, കംബോഡിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി 19,400 മരണങ്ങളും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 19,300 മരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീക്ഷിത കണക്കായ 15,800 മരണങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വർദ്ധനവ് നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ ബ്രസീലിൽ ഏകദേശം 13,300ലധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് അനുമാനം. മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയക്രമം ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ എടുത്തുപറയുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലെ പ്രവചന കാലയളവിനപ്പുറമുള്ളതാണ്. വടക്കൻ അർധഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് സിഐഎൽ വിശകലനം. ഏറ്റവും അപകടകരമായ വേനൽച്ചൂട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാറുകൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ വളരെ നിർണായകമാണ്.
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Content Highlights:
A study by Climate Impact Lab projects that the ongoing Super El Nino could cause over 15,800 excess heat deaths in India between September 2026 and February 2027. Globally, the heatwave impact is estimated at over 4,51,000 fatalities. Researchers urge immediate heat action plans, cooling centers, and protective healthcare measures before the peak summer season arrives.