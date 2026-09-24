കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് 217 കോടി; അസമിൽ മാത്രം ബിജെപി ചെലവിട്ടത് 286 കോടി!

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കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് 217 കോടി; അസമിൽ മാത്രം ബിജെപി ചെലവിട്ടത് 286 കോടി!
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനത്തിന് 1,472.8 കോടി രൂപ ലഭിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനവും അഞ്ച് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും ചേർത്ത് 207.17 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി മുൻ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കൊൽക്കത്ത | 2026ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 286.99 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ. അസം, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തുമായി കോൺഗ്രസ് ആകെ ചെലവഴിച്ച 248.55 കോടി രൂപയേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. ബംഗാളിൽ പൊതുപ്രചാരണത്തിനായി 217.16 കോടി രൂപയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി 69.83 കോടി രൂപയുമാണ് പാർട്ടി ചെലവഴിച്ചത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച 293 സീറ്റുകളിൽ 207 എണ്ണത്തിലും ബിജെപി വിജയിച്ചപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) 80 സീറ്റുകൾ നേടി. ബംഗാളിൽ 293 സീറ്റുകളിൽ തനിച്ച് മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനവും സംസ്ഥാന ഘടകവും വഴി 42.08 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 12.96 കോടി രൂപ പൊതുപ്രചാരണത്തിനും 29.12 കോടി രൂപ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കുമായാണ് വിനിയോഗിച്ചത്.
197 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു സീറ്റിൽ വിജയിച്ച സിപിഎം, സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന ഘടകം വഴി 8.23 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി അറിയിച്ചു. ടിഎംസിയുടെ ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇതുവരെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
കേരളത്തിൽ പൊതുപ്രചാരണത്തിനായി 71.30 കോടി രൂപയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി 34.05 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 105.34 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം ബിജെപി 82.67 കോടി രൂപയും (പൊതുപ്രചാരണത്തിന് 54.93 കോടി രൂപയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 27.74 കോടി രൂപയും), സിപിഎം 28.60 കോടി രൂപയുമാണ് (പൊതുപ്രചാരണത്തിന് 26.30 കോടി രൂപയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 2.31 കോടി രൂപയും) കേരളത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 900 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഗൃഹോപകരണ കിറ്റുകൾ അനധികൃതമായി വിതരണം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ഇടപെടുകയും തൃശൂരിലെ പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നൂറോളം കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതായാണ് വിവരം.
അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുമായി കോൺഗ്രസ് ആകെ 248.55 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിൽ 143 കോടി രൂപ പൊതുപ്രചാരണത്തിനും 105.55 കോടി രൂപ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുമായാണ് ചെലവായത്. സിപിഎമ്മിന്റെ ആകെ ചെലവ് 39.04 കോടി രൂപയാണ്. എന്നൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും കേരളത്തിലെയും ചെലവുകൾക്ക് പുറമെ അസമിൽ 96.27 കോടി രൂപയും തമിഴ്നാട്ടിൽ 51.56 കോടി രൂപയും പുതുച്ചേരിയിൽ 11.90 കോടി രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി ബിജെപി രേഖകൾ പറയുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനത്തിന് 1,472.8 കോടി രൂപ ലഭിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനവും അഞ്ച് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും ചേർത്ത് 207.17 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി മുൻ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ 6,722.6 കോടി രൂപ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി കേന്ദ്ര ഓഫീസിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവ് അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും 7,627.2 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തെയും അഞ്ച് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിലെയും സംയുക്ത ബാലൻസ് ഏകദേശം 169.06 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 103.2 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം വൻകിട സംഭാവനകൾക്കായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇലക്ടറൽ ട്രസ്റ്റുകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചതായി 2024-25 ലെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബിജെപിക്ക് ഇലക്ടറൽ ട്രസ്റ്റുകൾ വഴി ഏകദേശം 959 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസ്സീവ് ഇലക്ടറൽ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള 757.6 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ട്രസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്ത ആകെ തുകയുടെ 83 ശതമാനത്തോളമാണ്.
ന്യൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ടറൽ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് 150 കോടി രൂപയും ഹാർമണി ഇടിയിൽ നിന്ന് 30.1 കോടി രൂപയിലധികവും ട്രയംഫ് ഇടിയിൽ നിന്ന് 21 കോടി രൂപയും ജൻ കല്യാൺ ഇടിയിൽ നിന്ന് 9.5 ലക്ഷം രൂപയും ഐൻസിഗ് ആർട്ടിഗ് ഇടിയിൽ നിന്ന് 7.75 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ച മറ്റ് പ്രധാന സംഭാവനകൾ. ഇതോടെ ഇലക്ടറൽ ട്രസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപിയുടെ ആകെ വരുമാനം ഏകദേശം 959 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2018–19 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ പിഇടി ആകെ 454 കോടി രൂപയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. അതിൽ 75% ബിജെപിക്കാണ് ലഭിച്ചത്.
Content Highlights:
The BJP spent Rs 286.99 crore on the West Bengal Assembly election, exceeding the total Rs 248.55 crore spent by Congress across five states, according to Election Commission filings. The BJP won 207 seats in Bengal while Congress secured two. Detailed disclosures showed major funding via Electoral Trusts.