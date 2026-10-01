Connect with us

National

എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു; സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിവേഗറില്‍

പൂനെയില്‍ നിന്ന് വിനോദയാത്രക്കെത്തിയ കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമടങ്ങുന്ന സംഘത്തില്‍ പെട്ടവരാണ് അപകടത്തിനിരയായത്.

Published

Oct 01, 2026 11:11 pm |

Last Updated

Oct 01, 2026 11:11 pm

മുംബൈ | മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ ദിവേഗറില്‍ എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. പൂനെയില്‍ നിന്ന് വിനോദയാത്രക്കെത്തിയ കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമടങ്ങുന്ന സംഘത്തില്‍ പെട്ടവരാണ് അപകടത്തിനിരയായത്.

പൂനെയിലെ അലന്ദിയിലുള്ള വിന്നേഴ്‌സ് അക്കാദമി എന്ന സ്വകാര്യ കോച്ചിങ് സെന്ററില്‍ നിന്നുള്ള 25 ആണ്‍കുട്ടികളും 17 പെണ്‍കുട്ടികളും ആറ് അധ്യാപകരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന 48 അംഗ സംഘമാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്. വൈകിട്ട് 5.30 ഓടെഇവരില്‍ എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കടലിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആഴവും ശക്തമായ ഒഴുക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതാണ് കുട്ടികള്‍ അപകടത്തില്‍ പെടാന്‍ ഇടയാക്കിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഉടന്‍തന്നെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും വിഫലമായി. വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് അനുശോചിച്ചു.

Content Highlights:
Eight students tragically lost their lives after drowning in the sea at Diveagar Beach in Maharashtra. The tragic incident occurred during a visit to the popular coastal spot. Emergency services and local authorities quickly launched rescue operations to recover the bodies and assist victims.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

മദീനയിലെ പവര്‍ സ്റ്റേഷന് നേരെ ഹൂതി ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം

Career Education

ഫുള്‍ബ്രൈറ്റ് ഫെല്ലോ ഡോ. ഷമീര്‍ നൂറാനി ജാമിഅ മദീനതുന്നൂര്‍-നോളജ് ഗാര്‍ഡന്‍ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടര്‍

International

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് ഇമാംസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ്; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇയാസ് അലി നൂറാനി

National

എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു; സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിവേഗറില്‍

Kerala

കെ എം ബഷീര്‍ കേസ്: പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ നിയമനം അംഗീകരിച്ച ശേഷം വിരുദ്ധ ഉത്തരവിറക്കിയത് പ്രതിഷേധാര്‍ഹം: കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത്

International

പൈലറ്റ് സ്മിത്ത് മച്ചാറിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം; യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍

International

ദുബൈ-ഇസ്റാഈല്‍ വിമാനത്തിലെ ആക്രമണം: ഭീകരവാദബന്ധ സാധ്യതയില്‍ അന്വേഷണവുമായി യു എ ഇ