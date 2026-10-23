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നവംബര് 13ന് ഡെന്സ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു
ബി വൈ ഡിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്വറി വാഹനത്തില് പ്രധാന ആകര്ഷണമാകാന് പോകുന്നത് ഡി9 എം പി വിയാണ്
ന്യൂഡല്ഹി | നവംബര് 13ന് ഡെന്സ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൊടൊപ്പം ഇന്ത്യക്കായുള്ള ബ്രാന്ഡിനെയും ബി വൈ ഡി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും.
ബി വൈ ഡിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്വറി വാഹനത്തില് പ്രധാന ആകര്ഷണമാകാന് പോകുന്നത് ഡി9 എം പി വിയാണ്. എംജി എം9, കിയ കാര്ണിവല് എന്നിവക്ക് പുറമെ ടൊയോട്ട വെല്ഫയര്, ലെക്സസ് എല് എം, മെഴ്സിഡസ് ബെന്സ് വി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാന് ശേഷിയുള്ള ആഡംബര വാഹനമാണിത്. സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവര്ക്കിടയില് ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്ക്ക് വലിയ ഡിമാന്ഡാണുള്ളത്.
ഒരു തവണ ചാര്ജ് ചെയ്താല് 600 കിലോമീറ്റര് വരെ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ വാഹനം പൂജ്യത്തില് നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റര് വേഗത കൈവരിക്കാന് 6.9 സെക്കന്ഡ് മതിയാകും. ഡി9ന് ഏകദേശം 85 ലക്ഷം മുതല് 90 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരിക്കും വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സെട് 9 ജിടി എന്ന മോഡലും എത്തിയേക്കാം. ഇതൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ബ്രേക്ക് ബോഡി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ്.
ബ്രാന്ഡിന്റെ വിപണിയിലെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള ബി വൈ ഡി ഷോറൂമുകളില് നിന്ന് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ ഷോറൂമുകള് സ്ഥാപിക്കുക. 2011ല് സ്ഥാപിതമായ ഡെന്സ ബി വൈ ഡിയുടെ ആഡംബര ബ്രാന്ഡാണ്. വളര്ന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യന് ലക്ഷ്വറി കാര് വിപണിയില്, ബി എം ഡബ്ലിയു, മെഴ്സിഡസ്, ഓഡി തുടങ്ങിയ ബ്രാന്ഡുകള്ക്കും, ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ജെനസിസ്, ടാറ്റയുടെ അവിന്യ തുടങ്ങിയവക്കും എതിരാളിയായി ഡെന്സ രംഗത്തെത്തും.