വിജയ് യെ പിന്തുണക്കാനുള്ള കോണ്ഗ്രസ് നീക്കം പിന്നില് നിന്നു കുത്തല്: ഡി എം കെ
ഡി എം കെ സഖ്യമുള്ളതിനാലാണ് കോണ്ഗ്രസിന് അഞ്ച് സീറ്റെങ്കിലും കിട്ടിയതെന്ന്
ചെന്നൈ | തമിഴ്നാട് നിയമസഭയില് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ നടന് വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തെ പിന്തുണക്കാനുള്ള കോണ്ഗ്രസ് നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് സഖ്യകക്ഷിയായ ഡി എം കെ. കോണ്ഗ്രസ് പിന്നില് നിന്ന് കുത്തുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഡി എം കെ വക്താവ് ശരവണന് അണ്ണാദുരൈ ആരോപിച്ചു.
ഡി എം കെയുമായി സഖ്യമുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തവണ കോണ്ഗ്രസിന് അഞ്ച് സീറ്റുകളിലെങ്കിലും വിജയിക്കാന് കഴിഞ്ഞതെന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കില് കോണ്ഗ്രസ് ചിത്രത്തില് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നുവെന്നും ശരവണന് തുറന്നടിച്ചു. വിജയ്യുടെ പാര്ട്ടിക്ക് ബിജെപിയുമായി രഹസ്യബന്ധമുണ്ട്. ബിജെപിയെയോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയോ വിമര്ശിക്കാന് വിജയ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ പിന്തുണച്ച ജനങ്ങളേക്കാള് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കാണ് വിജയ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇങ്ങനെയൊരാളെയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി പിന്തുണയ്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
234 അംഗ നിയമസഭയില് 108 സീറ്റുകള് നേടിയ ടി വി കെക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 11 സീറ്റുകളുടെ കുറവാണുള്ളത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ശ്രമം തുടങ്ങിയ വിജയ് ആദ്യം കോണ്ഗ്രസ്സുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത്. സീറ്റ് വിഭജനത്തില് തന്നെ ഡി എം കെയുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങള് നിലനിന്നിരുന്ന കോണ്ഗ്രസ് മറുകണ്ടം ചാടാന് അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട ഡി എംകെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചായിരിക്കും കോണ്ഗ്രസ് മറുകണ്ടം ചാടുക.
ടി വി കെയ്ക്ക് ഉപാധികളോടെ പിന്തുണ നല്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില് ധാരണയുണ്ടായത്. ഹൈക്കമാന്ഡിന് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് നല്കും. ബി ജെ പിയുടേയോ എന് ഡി എ സഖ്യകക്ഷികളുടെയോ പിന്തുണ തേടരുത് എന്ന ഉപാധികളാണ് കോണ്ഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഡി എം കെ-എ ഐ എഡി എം കെ കുത്തക തകര്ത്ത് വന് വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടില് പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ടി വി കെ അധ്യക്ഷന് വിജയ് നീക്കം ആരംഭിച്ചു.
മറ്റ് ചില പാര്ട്ടികളും പുതിയ സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗമായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാല് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വിജയ് മെയ് ഏഴിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ആറ് പതിറ്റാണ്ടായ തമിഴ്നാട്ടിലെ വേരൂന്നിയ ദ്രാവിഡ പാര്ട്ടികളുടെ ആധിപത്യം തകര്ക്കുന്ന നീക്കമാണ് ടി വി കെയുടെ വിജയം.