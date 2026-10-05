Connect with us

Kerala

ചിറയിന്‍കീഴില്‍ പോലീസ് മര്‍ദനത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചതായി പരാതി; മൃതദേഹവുമായി റോഡ് ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാര്‍

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കള്‍ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കി.

Published

Oct 05, 2026 6:44 pm |

Last Updated

Oct 05, 2026 6:44 pm

തിരുവനന്തപുരം| ചിറയിന്‍കീഴില്‍ പോലീസ് മര്‍ദനത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചതായി പരാതി. പെരുംകുഴി സ്വദേശി സജിയാണ് മരിച്ചത്. പോലീസുകാര്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് സജിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത് ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സജി മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കള്‍ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കി.

അതേസമയം, സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സജിയുടെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാര്‍ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. പോലീസ് മര്‍ദനമാണോ മരണകാരണമെന്ന് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Content Highlights:
A young man named Saji from Perumkuzhi died following alleged police assault in Chirayinkeezhu. Relatives filed a complaint with the DySP demanding a thorough investigation into the attack. Local residents staged a road blockade with Saji’s body, demanding action over the custodial death.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കൊളിജിയം ശിപാര്‍ശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു; സുപ്രീം കോടതിയില്‍ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാര്‍ കൂടി

Aksharam Education

ഐ ഐ ടി ഡൽഹി;എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ എ ഐ ഇൻ ഹെൽത്ത്കെയർ പഠിക്കാം

Aksharam Education

സി ബി എസ് ഇ: പത്താം ക്ലാസ്സ് ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ പഴയ പാറ്റേൺ തുടരും

Aksharam Education

മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരിക വസന്തം

Kerala

വേണാട് എക്‌സ്പ്രസിലെ തിരക്ക്; കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപിയുടെ ഇടപെടലില്‍ പുതിയ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നു

Aksharam Education

ഭൂപടങ്ങൾ കഥപറയുമ്പോൾ

Kerala

സ്നേഹത്തണലിൽ പുനഃസംഗമിച്ച് റൈഹാനികൾ; മർകസ് ഓർഫനേജ് പൂർവ വിദ്യാർഥി സംഗമം വർണാഭമായി  