Kerala
ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടം; അഡീഷണല് ജഡ്ജിയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി
അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും പിന്നെന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി ചോദിച്ചു
കൊച്ചി | ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടത്തില് 17കാരന്റെ പിതാവായ അഡീഷണല് ജഡ്ജിയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി.
അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും പിന്നെന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി ചോദിച്ചു. അഡീഷണല് ജഡ്ജിയുടെ മുന്കൂര് ജ്യാമാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
Content Highlights:The Kerala High Court has stayed the arrest of the Additional Judge, father of the 17-year-old involved in the Cheranalloor car accident. Considering his anticipatory bail plea, the court questioned the probe team about the need for arrest given his cooperation.
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ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടം; അഡീഷണല് ജഡ്ജിയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി
Kerala