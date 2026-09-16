Kerala
അമ്മൂമ്മയെ പേരമകന് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന സംഭവം; കൊലപാതകം ലഹരി വാങ്ങാൻ പണം നൽകാത്തതിനാൽ
ഇന്നലെ രാവിലെ 10മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
തിരുവനന്തപുരം| ചാന്നാങ്കരയില് അമ്മൂമ്മയെ പേരമകന് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ലഹരിക്ക് പണം നല്കാത്തതിന്റെ പേരിലെന്ന് മൊഴി. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനിയായ മേഴ്സി (65) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 10മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കൊല്ലപ്പെട്ട മേഴ്സിയുടെ മകളുടെ മകനായ ഷിബിന് (28) ആണ് കൃത്യം ചെയ്തത്.
ഇന്നലെ രാവിലെ മേഴ്സിയും ഷിബിനും വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഷിബിന് മൂര്ച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മേഴ്സിയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. തലയ്ക്കടക്കം ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മേഴ്സിയെ ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പ്രതിയായ ഷിബിന് സ്ഥിരം മദ്യപാനിയാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ച ഷിബിനെ കഠിനംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. പ്രതി ഷിബിനെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. ചാന്നാങ്കരയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും മീന്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന മേഴ്സിയും ഷിബിനും ഒരേ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം.
Content Highlights: A 65-year-old woman named Mercy was killed by her grandson Shibin at Channankara in Thiruvananthapuram. The youth attacked her with a sharp weapon after a dispute over money for drugs. Kadinamkulam police arrested the accused and the court remanded him to judicial custody.