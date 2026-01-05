Kerala
കൊച്ചി സിറ്റി യൂണിയന് ബാങ്കുകളില് ബോംബ് ഭീഷണി
ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് ശാഖകളിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്
കൊച്ചി| കൊച്ചിയിലെ സിറ്റി യൂണിയന് ബാങ്കുകളില് ബോംബ് ഭീഷണി. ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് ശാഖകളിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് സ്ഫോടനം നടക്കുമെന്നാണ് സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ പേരിലെത്തിയ സന്ദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എറണാകുളം പള്ളിമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിലും ഇടപ്പള്ളി മാമംഗലം ബ്രാഞ്ചിലും ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്.
ഭീഷണി സന്ദേശനം എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇരുബാങ്കുകളിലും പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വോഡ് ഡോഗും സ്ക്വോഡും പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയില് സംശയകരമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ബോംബ് ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പുനര്ജനി ഭവന പദ്ധതി: വി ഡി സതീശന് പിന്നാലെ മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷന് എതിരെയും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശിപാര്ശ
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തില് തൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹൈക്കോടതി
Kerala
കൊച്ചി സിറ്റി യൂണിയന് ബാങ്കുകളില് ബോംബ് ഭീഷണി
Kerala
തൃശൂര് റെയില്വെ സ്റ്റേഷന് പാര്ക്കിങിലെ തീപിടിത്തം; തീപ്പൊരി വീണത് വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്നെന്ന് പോലീസ്
Kerala
വീട്ടുമുറ്റത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണ് മലപ്പുറത്ത് 19കാരി മരിച്ചു
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; കെ പി ശങ്കരദാസിന്റെ ഹരജി സുപ്രിംകോടതി തള്ളി
National