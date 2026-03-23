കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ ഫ്‌ളാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജില്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം; അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Mar 23, 2026 11:04 pm |

Mar 23, 2026 11:04 pm

തൃശൂര്‍ | രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ചാത്തേടത്ത് പറമ്പിലുള്ള ഫ്‌ളാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജില്‍ ചെറിയ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

ഫ്‌ളാറ്റില്‍ താമസിക്കുന്ന യുവ ദമ്പതികളുടെ മുറിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ശിശുവിന് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രായം വരും. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.

മൂന്ന് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്ന യുവതി വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. നഴ്‌സിങ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഭ്രൂണം സ്വയം വേര്‍പെടുത്തിയെന്നും കളയാന്‍ പ്രയാസം നേരിട്ടതിനാല്‍ ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതി പോലീസിനു നല്‍കി മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

 

Related Topics:
വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം വേണം; ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍

ഗാര്‍ഹിക എല്‍ പി ജിയുടെ അളവ് കുറക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജം; അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രം

സി പി എം-ബി ജെ പി ഡീല്‍ ആരോപണം ചിരിച്ചു തള്ളുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

ഐഫോൺ 16 സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം: 51,000 രൂപ വരെ വൻ ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിൽ!

ഹോർമുസ് ആയുധമാക്കി ഇറാൻ; മുട്ട് വിറച്ച് ട്രംപ്; ഒടുവിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ചു! അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് യുദ്ധമില്ല!

ഐഫോണിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫയലുകൾ അയക്കാം; ഗാലക്സി എസ്26 സീരീസിൽ എയർഡ്രോപ്പ് പിന്തുണയുമായി സാംസങ്