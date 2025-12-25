Connect with us

Kerala

ആലപ്പുഴ നൂറനാട് കരോള്‍ സംഘങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പരുക്കേറ്റവരില്‍ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും.

Dec 25, 2025 9:05 am |

Dec 25, 2025 9:05 am

ആലപ്പുഴ | നൂറനാട് കരിമുളയ്ക്കലില്‍ കരോള്‍ സംഘങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി.

രണ്ട് ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ കരോളാണ് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

കുട്ടികള്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്.

Kerala

