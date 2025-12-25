Kerala
ആലപ്പുഴ നൂറനാട് കരോള് സംഘങ്ങള് തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടി; നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്ക്
പരുക്കേറ്റവരില് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും.
ഐ സി യു പീഡനക്കേസ്; നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയില് പരാതിയുമായി അതിജീവിത
കൈക്കൂലി; വൈദ്യുതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറസ്റ്റില്
എട്ട് മാസം ഗര്ഭിണിയായ യുവതിയെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ച കേസ്; പ്രതി അറസ്റ്റില്
ഇടുക്കി വെള്ളത്തൂവലില് വീടിന് തീപിടിച്ചു; ഒരാള് മരിച്ചു
ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗ കേസ്: പ്രതിയുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്
