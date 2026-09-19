Kerala
ടര്ഫില് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു
ചര്പ്ലശ്ശേരി തോട്ടര കോട്ടയില് രാജന്- ദീപ ദമ്പതികളുടെ മകന് ദില്രാജ് എന്ന അപ്പു ആണ് മരിച്ചത്.
പാലക്കാട് | ടര്ഫില് കളിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാര്ഥി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. ചെര്പ്ലശ്ശേരി തോട്ടര കോട്ടയില് രാജന്- ദീപ ദമ്പതികളുടെ മകന് ദില്രാജ് (അപ്പു-16)ആണ് മരിച്ചത്.
കെ എച്ച് എസ് തോട്ടരയില് പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥിയാണ്. കരിമ്പുഴ ടര്ഫില് കളിക്കുമ്പോള് കുഴഞ്ഞ് വീണ ഉടന് മാങ്ങോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
Content Highlights:
A 16-year-old Plus One student named Dilraj collapsed and died while playing at a sports turf in Cherpulassery, Palakkad. He was immediately rushed to the Mangode Medical College Hospital, but his life could not be saved. Dilraj was a student at KHS Thottara.
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