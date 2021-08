റോഡ് നിര്‍മാണത്തിലെ ക്രമക്കേട്: ജി സുധാകരന്‍ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Posted on: August 14, 2021 11:15 am | Last updated: August 14, 2021 at 11:15 am