ട്വിറ്ററിന് പിറകെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് പൂട്ടിടാനൊരുങ്ങി ഫേസ്ബുക്കും

Posted on: August 14, 2021 8:22 am | Last updated: August 14, 2021 at 11:16 am