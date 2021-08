ദിനംപ്രതി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്ന ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാല്‍ക്കീഴില്‍: വി ഡി സതീശന്‍

Posted on: August 11, 2021 7:15 pm | Last updated: August 11, 2021 at 7:15 pm