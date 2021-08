വയോധികനെ വെട്ടിപരിക്കേല്‍പ്പിച്ച സംഭവം; പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റടക്കം 30 പേര്‍ക്കെതിരേ കേസ്

Posted on: August 9, 2021 9:22 pm | Last updated: August 9, 2021 at 9:24 pm