ലോകം രണ്ട് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ

ഒളിന്പിക്‌സിലെ നിയമവശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഇതൊരു മഹാസംഭവമായി ആഘോഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അറബ് രാജ്യമായ ഖത്വറിനെ അങ്ങനെയങ്ങ് മഹത്വവത്കരിക്കരുതെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ തന്നെ ചില പത്രങ്ങൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ അറിയാതെയെങ്കിലും ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ പ്രശംസിക്കരുതെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം വംശീയമായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും ലോകജനത ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ മാനുഷികതയുടെ ആഘോഷം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്.

Posted on: August 9, 2021 12:16 pm | Last updated: August 9, 2021 at 12:16 pm