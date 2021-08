ആരുടെ അജന്‍ഡകളാണ് ഒളിച്ചുകടത്തപ്പെടുന്നത്?

ഭരണഘടനാ ദത്തമായ മത സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത്

Posted on: August 9, 2021 5:00 am | Last updated: August 8, 2021 at 11:49 pm