‘പാര്‍ട്ടി ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടില്ല’; ലീഗിലെ തര്‍ക്കത്തില്‍ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എം കെ മുനീര്‍ എംഎല്‍എ

Posted on: August 8, 2021 12:17 pm | Last updated: August 8, 2021 at 12:17 pm